La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe (Festram) advirtió que el Intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti (en la foto), resolvió crear "de forma arbitraria y discrecional una Comisión especial que tiene la misión de proponer reformas o adecuaciones al marco normativo vigente" de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones. "Usó el mismo método que el gobenador (Maximiliano Pullaro) con la reforma previsional de la provincia", señaló la Federación, que se declaró en estado de alerta y movilización.

Festram reclama y exige que el Consejo Directivo de la Caja incorpore la representación de los Trabajadores, Municipios y Comunas del interior, que conforman el 50 por ciento del total de los aportantes a ella, que hoy se encuentran "marginados y expuesto a las arbitrariedades y deseos del Ejecutivo Municipal de la ciudad de Santa Fe".

El comunicado de prensa del gremio resalta: "Entendemos, a la luz de la reciente reforma del régimen previsional provincial, que esta decisión inconsulta abre un proceso de modificación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la ciudad de Santa Fe, la que seguramente significará mayores aportes al sistema previsional para los trabajadores y mayores contribuciones de las Administraciones Municipales y Comunales adheridas a dicha Caja. Festram ha planteando y denunciado permanentemente que estas políticas significan una notable pérdida para el bolsillo de las compañeras y compañeros municipales activos y pasivos. Es por ello que la Federación declara el Estado de Alerta y Movilización en todo el ámbito provincial".