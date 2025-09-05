El mercado laboral de Estados Unidos mostró en agosto un freno significativo: la tasa de desempleo trepó a 4,2 por ciento, el nivel más alto en tres años, mientras que la creación de puestos de trabajo fue menor a la esperada.

El dato activó la expectativa de que la Reserva Federal acelere la decisión de bajar la tasa de interés en los próximos meses para apuntalar la actividad, en un contexto de enfriamiento económico.

El debilitamiento del empleo en la principal economía del mundo reaviva las apuestas de los inversores sobre un ciclo de recortes de tasas que podría comenzar en septiembre y continuar en lo que resta del año.

Los mercados globales, históricamente, siguen con atención la política de la Fed por dos factores clave:

*Incide en el flujo de capitales hacia países emergentes

*Afecta el costo de financiamiento internacional

Una reducción en el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense aliviaría la presión sobre las tasas a nivel planetario y abriría una ventana de oportunidades para naciones con mayores necesidades de crédito.

En el caso argentino, la dinámica de la Fed tiene un impacto directo. El país enfrenta un 2026 cargado de vencimientos de deuda en dólares y deberá salir a los mercados a buscar financiamiento. Si el ciclo internacional muestra costos más bajos para endeudarse, el margen de maniobra de la política económica local podría ampliarse, aun en un escenario de fragilidad. El deterioro del mercado laboral norteamericano, por lo tanto, se convierte en una variable a seguir de cerca en Argentina.



