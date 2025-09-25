Los dirigidos por Diego Placente ya están en suelo chileno para disputar la Copa del Mundo Sub-20. La sede principal del equipo argentino juvenil es Valparaíso.

Este jueves, desde las 18, tendrán su primer entrenamiento en suelo trasandino, con la mira puesta en su primer encuentro, frente a Cuba.

La situación de Subiabre

Dentro de la lista de citados, se desprende el problema que atraviesa el delantero Ian Subiabre con River.

Desde el club alertaron que si el futbolista no hace ajustes en su contrato, que vence en diciembre, no será cedido a la Copa.

El objetivo es cerrar una extensión hasta 2028, con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Los representantes de Subiabre pretenden que ese número baje a menos de la mitad.

La renovación del vínculo debería sellarse antes de mañana, sino el futbolista tendrá que regresar a nuestro país.

Incluso presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, medió para que el jugador pudiera viajar y dispuso el viernes como fecha límite para resolver la situación.

Maher Carrizo fue el último seleccionado ante esta situación.

Los convocados

Sin Mastantuono ni Echeverri, entre otros ausentes porque no fueron cedidos por sus equipos europeos, esta es la lista completa con la que cuenta Diego Placente:

Arqueros: Santino Barbi (Talleres), Álvaro Busso (Vélez) y Alain Gómez (Valencia)

Defensores: Dylan Gorosito (Boca), Santiago Fernández (Talleres), Tobías Ramírez (Argentinos), Valente Pierani (Estudiantes LP), Juan M. Villalba (Gimnasia LP), Teo Pagano (San Lorenzo), Julio Soler (Bournemouth).

Mediocampistas: Tomás Pérez (Porto),Milton Delgado (Boca), Tobías Andrada (Vélez), Álvaro Montoro (Botafogo), Valentino Acuña (Newell’s).

Delanteros: Santino Andino (Godoy Cruz), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Ian Subiabre (River), Mateo Silvetti (Inter Miami), Gianluca Prestianni (Benfica), Maher Carrizo (Vélez).

La programación

Fecha 1

Domingo. 20 hs: Argentina vs Cuba

Fecha 2

Miercoles 1/10. 20hs: Argentina vs Australia

Fecha 3

Sábado 4/10. 20hs: Argentina vs Italia

La transmisión estará a cargo de Telefé.

El historial

Argentina lidera la tabla de ganadores históricos con 6 Mundiales: 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007.

Brasil tiene 5 Copas, Portugal 2 y Serbia 2.

Con 1 título: Ghana, España, Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia, Ucrania y Uruguay.





Informe: Jorgelina Rocca