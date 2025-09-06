En un nuevo viaje exprés a los Estados Unidos, el presidente Javier Milei se reunió en un lujoso hotel en Beverly Hills, el barrio con más glamur de Los Angeles, para ofrecer un discurso ante un reducido grupo de empresarios --los más ricos de la región-- para intentar convencerlos de invertir en la Argentina, ofreciéndoles ventajas económicas que promete compensar (como dijo en su discurso) con m
El presidente prometió a un grupo de magnates de compañías transnacionales más ajuste doméstico para garantizar los beneficios de inversores extranjeros
Milei regresa de Beverly Hills sin galardones ni anuncios de inversiones
Aseguró en los EE.UU. que profundizaría la motosierra hasta en un "25 por ciento del PBI" y deslizó que el ajuste traería beneficios a la población si la experiencia anarco-capitalista se prolongara por más de cuatro décadas. El domingo tiene previsto seguir las elecciones bonaerenses desde el bunker partidario de Gonnet.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.