Con dos goles de Cristiano Ronaldo, Portugal arrancó con el pie derecho su camino en las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026 al golear como visitante 5-0 a Armenia. Además de los dos tantos del astro, el conjunto portugués llegó a la goleada con un doblete de Joao Felix y el restante tanto de Joao Cancelo.

Por la misma zona, Hungría ganaba 2-0 pero empató 2-2 con Irlanda con tantos de Varga y Sallai, mientras que para el conjunto local descontó Ferguson e igualó Idah sobre la hora. Con esos resultados, Portugal lidera con tres, seguido por Irlanda y Hungría con un punto.

En tanto, Inglaterra decepcionó con un pobre triunfo 2-0 sobre Andorra, gracias a un gol en contra de García y un tanto de Declan Rice en la segunda parte, pero lidera su zona con puntaje perfecto con 12 unidades. Serbia, que le ganó 1-0 a Letonia, la escolta con siete puntos. Además, Bosnia le ganó 6-0 a San Marino y Austria superó 1-0 a Chipre.