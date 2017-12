Minutos después de los anuncios del equipo económico del Gobierno, economistas, políticos e incluso ex funcionarios de la gestión de Cambiemos cuestionaron en las redes sociales las nuevas metas inflacionarias que propusieron esta mañana el jefe de Gabinete, Marcos Peña; los ministros de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne y Luis Caputo; y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Muchos relacionaron la conferencia de prensa con el “Día de los Inocentes” y calificaron de "bromas" los anuncios. Otras críticas fueron más bien técnicas, como la del ex ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay.

“La meta de inflación la fija el PEN, no el BCRA. El cambio en esa meta la hace más compatible con el objetivo de reducción gradual del déficit fiscal y de consolidación del crecimiento”, criticó Prat Gay mientras sus ex compañeros precisaban que el índice previsto para el año próximo será del 15 por ciento, del 10 para 2019 y del 5 por ciento en 2020. Incluso, el ex ministro evaluó las consecuencias que podrían traer aparejadas estas decisiones. “Ahora espero que el gobierno no desatienda el otro déficit, el comercial, que está aumentando”, puntualizó.

Un defensor acérrimo del neoliberalismo, el economista José Luis Espert también señaló sus diferencias con las iniciativas propuestas por el equipo económico, porque consideró que se estaba atentando contra la independencia del Banco Central. “Los 4 Fantásticos nos han gastado una broma para el Día de los Inocentes: anunciar que no anuncian nada. Poco serio”, aseguró en uno de sus tweets, en los que también calificó como “payaso” al jefe de Gabinete.

Fernando Iglesias, diputado de Cambiemos, intentó justificar el cambio de metas anunciado por el Gobierno luego de haber incumplido el techo de 17 por ciento fijado para este año.

Representantes de la oposición también publicaron sus críticas e hicieron hincapié en los errores del Gobierno y sus metas incumplidas. Alcira Argumedo, diputada mandato cumplido, socióloga e investigadora del CONICET, relacionó los anuncios con las emisiones de deuda de los ministros, especialmente el de Finanzas, que en dos años colocaron a la Argentina en la economía emergente que más emisiones en moneda extranjera realizó.

Agustín Rossi, jefe de bloque del Frente Para la Victoria en Diputados, señaló las inconsistencias de los anuncios, al recordar que desde esa fuerza habían alertado que el presupuesto sancionado ayer en el Senado “era un dibujo”.

