Con mayor participación a la esperada, cerraron los comicios en toda la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof y los candidatos de Fuerza Patria esperarán los resultados en La Plata. Se espera que los primeros datos se publiquen a partir de las 21.00 en la web oficial de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.
Expectativas en el búnker de Fuerza Patria
Los intendentes de Fuerza Patria manifestaron su optimismo ante los posibles resultados de la elección bonaerense.
En el búnker, ubicado en la ciudad de La Plata, se espera que los ministros empiecen a hablar alrededor de las 19 hs; el ministro de Gobierno Carlos Bianco hablará a las 21 hs, cuando se conozcan los primeros resultados; y el gobernador Axel Kicillof dará se dirigirá a la militancia desde el escenario principal. En el lugar también estará Sergio Massa.
Afuera del Hotel Grand Brizo, la militancia comienza a llegar con banderas argentinas.
Qué se pone en juego en la Cámara de Diputados
La cámara baja renovará 46 bancas. El peronismo hoy tiene una mayoría de 37, pero no le alcanzan para aprobar los proyectos en soledad y requiere de negociaciones con los diversos sectores de la oposición.
La foto actual suma 13 bancas del PRO y 12 de La Libertad Avanza. Las dos vertientes del radicalismo cuentan 15, el filolibertario Unión y Libertad tiene 6, la CC-ARI 3, mientras que otras 3 se alistan en Unión Renovación y Fe. El sanmiguelense Derecha popular, y las dos facciones de la izquierda (PTS y MST) suman tres bloques unipersonales.
Este domingo se elegirán diputados en la secciones Segunda, Tercera, Sexta y Octava. En total, se repartirán 46 de los 92 representantes.
La militancia se acerca a la casa de Cristina Kirchner
Cómo vive Cristina Kirchner la elección bonaerense
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner esperará los resultados de la elección bonaerense en San José 1111, donde la acompaña el diputado Máximo Kirchner.
En los últimos días se conocieron distintos mensajes de voz que CFK hizo llegar a localidades de toda la provincia donde alentaba a la participación electoral del domingo y donde también pidió el apoyo para Fuerza Patria en las urnas.
Finalmente, se difundió un último mensaje de cierre de campaña, donde la líder política de la oposición al gobierno nacional señaló el accionar de Javier Milei en el acto de cierre libertario llevado a cabo en Moreno. "A este Presidente deberíamos bautizarlo ´Cara de piedra Milei´, porque el que dijo que la hermana del Presidente era coimera y relató toda la tramoya con los laboratorios y las droguerías no era ningún opositor. El que dijo todo eso y todos los argentinos escuchamos es la misma persona con la que Milei escuchaba ópera todos los domingos en Olivos. Era su abogado personal, y además, a quién nombró como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad", y agregó: "No se puede ser tan mentiroso. Además, es inútil porque es querer tapar el sol con la mano".
Dónde es el búnker de Fuerza Patria
Los integrantes de Fuerza Patria esperarán los resultados en la ciudad de La Plata, en el Hotel Grand Brizo, donde todos los espacios participarán y Axel Kicillof oficiará de anfitrión.
Desde el entorno del gobernador aseguran que "se gane o se pierda" el mandatario hablará al cierre de la jornada. Si bien Máximo Kirchner no participará del encuentro en el búnker, sí se confirmó la presencia de dirigentes de primera línea de La Cámpora, entre ellos, Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli, candidatos en la Tercera sección.
Carlos Bianco: "Está empezando el escrutinio provisorio"
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, brindó una conferencia de prensa para anunciar que finalizó la jornada de votación y que "está empezando el escrutinio provisorio". "Los resultados, como habíamos avisado, van a estar a partir de las 21 hs siempre y cuando se haya escrutado el 30 por ciento de las mesas de todas las secciones electorales", puntualizó.
El funcionario sostuvo que fue "un día histórico" porque la provincia organizó la elección desdoblada y que "ha transcurrido con total normalidad". "Hubo algunas demoras usuales, pero a las 10 de la mañana teníamos todas las mesas de la provincia abiertas", dijo.
Quilmes: Mayra Mendoza visitó el centro de cómputos
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, visitó el centro de cómputos de Fuerza Patria en la localidad bonaerense para saludar a la militancia.
"Pasan los años y me sigue emocionando ver el compromiso de hombres y mujeres por sostener esta democracia, que se apoya en el esfuerzo cotidiano y silencioso de muchos argentinos y argentinas sin otro interés que su patria", dijo.
Finalizaron las elecciones bonaerenses
Las elecciones bonaerenses 2025 finalizaron este domingo 7 de septiembre a las 18.00. De todas maneras, las personas que ya ingresaron a los centros de votación podrán emitir su sufragio. Una vez que terminen, comenzará el recuento de votos. Se espera que los primeros resultados se publiquen a partir de las 21.00 en la web oficial de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.