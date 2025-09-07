Expectativas en el búnker de Fuerza Patria

Los intendentes de Fuerza Patria manifestaron su optimismo ante los posibles resultados de la elección bonaerense.

En el búnker, ubicado en la ciudad de La Plata, se espera que los ministros empiecen a hablar alrededor de las 19 hs; el ministro de Gobierno Carlos Bianco hablará a las 21 hs, cuando se conozcan los primeros resultados; y el gobernador Axel Kicillof dará se dirigirá a la militancia desde el escenario principal. En el lugar también estará Sergio Massa.

Afuera del Hotel Grand Brizo, la militancia comienza a llegar con banderas argentinas.







