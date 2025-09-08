Nadie quiere ir a una reunión de consorcio, y menos que menos, al lugar donde transcurre Only Murders in the Building (su quinta temporada se estrena por Disney+ este martes 9). “El edificio con la mayor tasa de asesinato en Nueva York” y que tiene como residentes a Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez). Los tres detectives amateurs tan afines a resolver homicidios, como a meterse en problemas, ahora indagan la sospechosa muerte de Lester, el portero del Alcornia.

En estos diez episodios aparece una profunda brecha entre la ciudad que nunca duerme y una Nueva York desconocida. Hay mafiosos de la vieja guardia, millonarios siempre sospechosos, y en el medio, el trío que busca pistas por los cinco barrios de la Gran Manzana. Como en las temporadas anteriores, el whodunnit resulta un festín de cameos y grandes invitados: Christopher Waltz, Renée Zellweger, Bobby Cannavale, Meryl Streep, Dianne West, son algunos de los que fichan tarjeta. El must definitivo es la alquimia entre los “Martin” con Gómez. Todo se conjuga en un envase donde se aprecian los diálogos picantes, y el ritmo de una comedia teatral con muchas puertas. Su sintonía y combustión puede aparecer en un gesto desbocado, una línea y esa espontaneidad hecha para las tablas. Mejor dicho, para una extravagante y sanguinolenta mole arquitectónica del Upper West Side que ahora ha perdido a su encargado.