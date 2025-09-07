La participación electoral en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires superó el 63% del padrón, según precisó la Junta Electoral bonaerense tras el cierre de los comicios . Se espera que los primeros resultados oficiales del escrutinio provisorio estén disponibles desde las 21.00. La jornada electoral se desarrolló sin mayores complicaciones en los 5555 centros de votación habilitados para sufragar.

Este año ya se realizaron elecciones provinciales en Santa Fe, Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Misiones, San Luis, Jujuy, Formosa y Salta: salvo en los últimos tres casos, con 62%, 64% y 65%, el presentismo fue de entre 52% y 56%. En Corrientes hubo un presentismo de más del 72%, pero hay que tener en cuenta que era una elección ejecutiva, pues también se eligió gobernador.

¿A qué hora se conocen los resultados y dónde se publican?

Los resultados se publicarán a partir de las 21 horas, según confirmó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aunque aclaró que "los resultados se publicarán a las 21 siempre y cuando como estableció la Junta Electoral esté escrutado al menos el 30% de todas las mesas".

Al mismo tiempo, desde el centro de cómputos de Correo Argentino en Monte Grande el funcionario bonaerense destacó que fue "un día histórico" al ser "la primera vez que nuestra Provincia realiza unas elecciones desdobladas de las nacionales”. Bianco aseguró que no hubo largas filas y que el proceso fue organizado y rápido durante toda la jornada.

El escrutinio definitivo va a empezar 5 días después de cerrada esta elección, es decir el sábado próximo”, precisó Bianco. Ese recuento definitivo es el que vale para la renovación de los cargos legislativos, el provisorio es solo informativo.

Los números podrán verse en el sitio web oficial resultados.eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar o en la app "Elecciones bonaerenses 2025", disponible en Google Play (Android) y App Store (Ios de Apple). El escrutinio también podrá seguirse en tiempo real en los mapas interactivos desarrollados por Página/12.

¿Qué se votó este domingo en las elecciones en provincia de Buenos Aires?

Este domingo 7 de septiembre más de 13,3 millones de personas estaban habilitadas para votar. Los bonaerenses eligieron 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales municipales y consejeros escolares. Estas últimas autoridades son responsables de la administración de los servicios educativos en cada distrito.

La provincia se divide en ocho secciones electorales que aportan legisladores a la Cámara de Diputados y al Senado provincial. La más grande es la Primera Sección, con 4,7 millones de electores, seguida por la Tercera Sección, con 4,6 millones.

Cómo se dividen las secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires

1º sección: 4.732.831 votantes

Renovaron 8 senadores los partidos de: Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

2º sección: 649.465 votantes

Renovaron 11 diputados los partidos de: Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate.

3º sección: 4.637.863 votantes

Renovaron 18 diputados los partidos de: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente.

4º sección: 540.354 votantes

Renovaron 7 senadores los partidos de: Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.

5º sección: 1.290.948 votantes

Renovaron 5 senadores los partidos de: Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell.

6º sección: 652.077 votantes

Renovaron 11 diputados los partidos de: Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, General Lamadrid, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tornquist, Tres Arroyos, Tres Lomas, y Villarino.

7º sección: 281.124 votantes

Renovaron 3 senadores los partidos de: Azul, Bolívar, General Alvear, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué y Veinticinco de Mayo.

8º sección - Sección capital: 579.691 votantes

Renueva 6 diputados el Partido de La Plata.

