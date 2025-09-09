El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, lanzó duras críticas al gobierno de Javier Milei y aseguró que el Presidente aún “no acusó recibo” de la dura derrota que sufrió en las urnas el domingo.

“En términos del mensaje, estamos mucho mejor, porque quedó muy claro que lo que transmitió la ciudadanía bonaerense fue que el Gobierno nacional tiene que cambiar el rumbo, escuchar las necesidades de la gente”, evaluó el ministro bonaerense en declaraciones a la 750.

Según Costa, “en las primeras respuestas (el Gobierno de Javier Milei) no ha acusado recibo”. “Veremos cómo sigue la cosa, pero lo demostró en el discurso que dio, cuando no le quedó otra que asumir la aplastante derrota”, añadió.

Recodó que la respuesta del Gobierno fue que “entiende los problemas políticos de la campaña y ratificó el rumbo económico”.

“La lectura es hacer una mesa con los mismos que había antes y que con eso van a revertir la situación”, ironizó críticamente sobre la flamante mesa política.

“Si lo que dice es que asume los problemas políticos pero no cambia el rumbo económico, es lo mismo que hizo Macri en 2018, cuando quedó claro que su modelo económico era inconsistente. Este escenario nos lleva a empeorar todavía más la situación que tenemos”, afirmó.

Además, cuestionó la respuesta de la Casa Rosada a la convocatoria al diálogo del gobernador Axel Kicillof. "Chicana política", respondieron allegados al Presidente. Para Costa, solo refuerza la sordera de la gestión nacional.

“Ahí tenés cómo responden a un pedido genuino de un gobernador desesperado por sentarse a trabajar y responden que es una chicana. Es ningunear al 40 por ciento de la población argentina y al pedido de su gobernador”, señaló con contudencia.

Luego, afirmó: “Me parece que también hay otra lectura, que es ratificar y reconocer un modelo de gestión distinto, donde estar cerca de los demás sectores es fundamental”.

Y, sobre la gestión en la provincia, comentó: “Hay que estar en el territorio trabajando con cada uno de los intendentes, sin importar de qué sector político son, escuchando. Y parte tiene que ver con entender esas demandas y atenderlas. Acá si la respuesta fue esa no me sorprende. Porque es difícil que esta gente cambie”.