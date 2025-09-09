El cine de terror ha explorado innumerables formas de provocar miedo e inquietud, pero nunca lo había hecho de la manera en que lo hace Together. La película, que llega a los cines argentinos este jueves, combina las dinámicas de una relación de pareja con el pavor biológico que genera su mutua dependencia, llevándolos al extremo de fusionarse físicamente.

El subgénero del terror corporal o body horror

El body horror posee la capacidad de perturbar al espectador mediante la transformación y mutilación del cuerpo humano. Ejemplos previos, como Crímenes del futuro y La Sustancia, ya han incursionado con éxito en estas narrativas inquietantes. No obstante, Together promete aportar una nueva dimensión al enfoque tradicional. La cinta se centra en una pareja que, al escalar montañas emocionales extremadamente difíciles, se enfrenta a una evolución física que redefine el concepto de unión.

Deseos y terrores en la relación

Alison Brie y Dave Franco no solo destacan por su capacidad actoral, sino por la autenticidad que imprimen en sus personajes. Elementos universales como el amor, la codependencia y los temores personales se reflejan de manera palpable en la pantalla. La narrativa profundiza, entre otros temas, en la ansiedad contemporánea vinculada a la intimidad y el miedo a la vulnerabilidad. En un pasaje clave del filme, la pareja debe enfrentarse a los límites de su propia identidad al tiempo que su configuración física cambia drásticamente.

La proyección en Sundance y el mensaje de "Together"

El estreno en el Sundance Film Festival: CDMX 2025 ofreció una primera impresión a críticos y entusiastas del cine. De acuerdo con el director debutante Michael Shanks, Together es una exploración de cómo nuestras relaciones pueden magnificar nuestras inseguridades más profundas y miedos inevitables. "Quería hacer una película que tratara más sobre nosotros como personas, que superpusiera nuestros terrores físicos con experiencias cotidianas", explicó Shanks. La dirección buscó representar de forma vívida lo grotesco y lo tierno en cada escena, mostrando cómo ambos aspectos coexisten en las relaciones diarias.

Impacto en el público y en el género cinematográfico

Desde su proyección inicial, Together ha logrado generar intensos debates en diversos círculos sociales e intelectuales, gracias a su enfoque audaz y su representación reveladora de la vida en pareja. Los espectadores no solo se enfrentan a un horror visceral, sino también a una reflexión sobre lo que significa realmente unirse a otro ser humano, tanto emocional como físicamente. Esta película también tiende un puente para quienes no suelen disfrutar del body horror, al ofrecer una narrativa rica en metáforas y significados esenciales.

Los aficionados al género, así como aquellos interesados en propuestas novedosas, seguramente encontrarán en Together una experiencia singular. Su estreno está destinado a marcar un antes y un después en el terror moderno, fomentando debates sobre nuestra interconexión humana y la fragilidad de nuestros cuerpos.

