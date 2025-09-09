El declive de las películas de superhéroes de Marvel, una franquicia que en su momento cautivó al público global, se ha convertido en un motivo de preocupación para Disney. Con pérdidas que ascienden a cientos de millones de dólares en cada estreno, la compañía busca con urgencia una estrategia para recuperar a su antes sólida base de seguidores.

Reducción de las Audiencias

La disminución del interés en las películas de Marvel representa una tendencia alarmante. Esta situación se ve agravada por el hecho de que las nuevas entregas no logran igualar el éxito de sus predecesoras. Entre 2010 y 2020, la franquicia mantuvo un nivel de éxito extraordinario, con varias películas superando los mil millones de dólares en taquilla.

El impacto de la pandemia en 2020 forzó el cierre temporal de los cines, lo que dificultó el regreso de los espectadores. Aunque películas como Deadpool & Wolverine y Spider-Man lograron superar los mil millones de dólares en ingresos, otras producciones como Black Widow y Eternals no tuvieron la misma suerte.

Los desafíos creativos de Marvel

Los ejecutivos de Marvel han enfrentado crecientes desafíos creativos, con divergencias en la visión artística dentro del equipo. La conclusión de la Fase Tres con Avengers: Endgame dejó un vacío narrativo que aún no se ha llenado de manera satisfactoria.

La estructura del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), antes elogiada por su cohesión, ahora es percibida como un obstáculo. La saturación de contenido, tanto en películas como en series, ha llevado a un cansancio por parte del público, que se siente perdido dentro de una trama cada vez más compleja.

Las nuevas estrategias

Ante la ineficacia de sus estrategias actuales, Disney ha optado por un nuevo rumbo. Kevin Feige, director de Marvel Studios, anunció cambios significativos: reducción en los presupuestos de producción y una menor interconexión entre series y películas. Estas medidas buscan simplificar el acceso al UCM sin exigir al público consumir todo el contenido disponible.

Además, nuevas propuestas como Thunderbolts y Los Cuatro Fantásticos intentan retomar el espíritu clásico de la franquicia, alejándose de la dependencia narrativa del pasado. No obstante, el éxito comercial sigue siendo esquivo, como lo demuestran los ingresos de estos lanzamientos.

