Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este miércoles.
Las promesas de Bessent ya no ocultan el derrumbe
Por Raúl Dellatorre
Tras el impacto negativo que tuvieron sobre la plaza financiera local las palabras de Donald Trump en su encuentro del martes con Milei, el titular del Tesoro de Estados Unidos volvió al rol de tutor del mercado argentino para evitar que el valor del dólar extendiera la trepada. Pero solo tuvo exito por poco tiempo: el dólar volvió a rebotar antes del cierre. Sus promesas ya no convencen.
Scott Bessent utilizó sus dos herramientas predilectas para incidir en las expectativas de los operadores bursátiles argentinos: por un lado, ordenó ventas de dólares en el mercado cambiario mayorista (algunos prefieren llamarlo «compra de pesos», que es lo mismo pero suena más extravagante) para bajar la cotización de la divisa y, por otro lado, lanzó un anuncio que pareciera engrosar la ayuda financiera que el gobierno puede llegar a recibir.
La apertura de los mercados
El dólar oficial abre a $1355 para la compra y $1405 para la venta. El blue opera a $1430 para la compra y $1450 para la venta.
Mercados atados al humor de Trump
Por Juan Garriga
La jornada financiera volvió a mostrar ayer el grado de dependencia que mantiene la economía argentina frente a los movimientos externos.
Tras las declaraciones de Donald Trump el martes, los mercados locales abrieron con extrema volatilidad y fuertes oscilaciones en el tipo de cambio: una mañana marcada por la expectativa y el desconcierto.
El dólar oficial comenzó la rueda en alza, al cotizar en 1.365 pesos para la compra y 1.415 pesos para la venta en el Banco Nación, lo que implicó un salto de 30 pesos respecto del cierre anterior. Sin embargo, pasado el mediodía revirtió la tendencia y retrocedió por debajo de los 1.400 pesos, luego de que el Tesoro de los Estados Unidos interviniera nuevamente y anunciara un respaldo por 40.000 millones de dólares.
El movimiento mostró, una vez más, que cualquier gesto proveniente de Washington basta para modificar el humor financiero local. Sobre el final de la jornada, la divisa volvió a trepar y alcanzó los 1.405 pesos. La inestabilidad domina el escenario financiero.
"Mientras yo sea presidente, tenemos el apoyo de Estados Unidos"
Javier Milei regresó al país tras su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca y volvió al prime time televisivo con una mezcla de euforia y autodefensa. Con el fibrón que --según dijo-- se trajo del Salón Oval en la mano, el mandatario ultraderechista afirmó: “La reunión con Trump fue inédita e histórica para los estándares de la Argentina. Lo que se demostró es que Estados Unidos me apoya a mí”. El entusiasmo, sin embargo, se fue diluyendo a medida que las repreguntas incomodaban su discurso.