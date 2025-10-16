Mercados atados al humor de Trump

Por Juan Garriga

La jornada financiera volvió a mostrar ayer el grado de dependencia que mantiene la economía argentina frente a los movimientos externos.

Tras las declaraciones de Donald Trump el martes, los mercados locales abrieron con extrema volatilidad y fuertes oscilaciones en el tipo de cambio: una mañana marcada por la expectativa y el desconcierto.

El dólar oficial comenzó la rueda en alza, al cotizar en 1.365 pesos para la compra y 1.415 pesos para la venta en el Banco Nación, lo que implicó un salto de 30 pesos respecto del cierre anterior. Sin embargo, pasado el mediodía revirtió la tendencia y retrocedió por debajo de los 1.400 pesos, luego de que el Tesoro de los Estados Unidos interviniera nuevamente y anunciara un respaldo por 40.000 millones de dólares.

El movimiento mostró, una vez más, que cualquier gesto proveniente de Washington basta para modificar el humor financiero local. Sobre el final de la jornada, la divisa volvió a trepar y alcanzó los 1.405 pesos. La inestabilidad domina el escenario financiero.