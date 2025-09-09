Este conflicto no es nuevo, ya son varios intentos de destruir el mejor y único lugar que, por el momento, tienen los escaladores en la Ciudad de Buenos Aires. El Centro Andino de Buenos Aires (CABA) cuenta con más de 1000 socios que practican este deporte todos los fines de semana en la palestra que se encuentra dentro del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) y que funciona para los futuros guías de montaña del ICABA, el instituto del propio Centro Andino porteño. Además los bomberos, la policía y otras instituciones también se entrenan en este muro de 40 metros de largo por 15 de alto hecho exclusivamente de hormigón y con lajas naturales de la provincia de San Luis, único en el continente.
Nuevo intento de demolición del emblemático muro
La palestra del CeNARD, en peligro: "Es como quedarse sin un aula"
El único lugar disponible para que los andinistas puedan convertirse en guías de montaña está en riesgo. El objetivo, dejar el espacio aéreo para la ampliación del puente Labruna. La lucha de los andinistas, instructores y estudiantes.
