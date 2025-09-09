"Si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera". La frase del Martín Fierro parece describir con precisión la interna de La Libertad Avanza (LLA) después del duro revés en las elecciones bonaerenses del domingo pasado. Funcionarios, armadores y trolls del oficialismo se sacan los ojos por las decisiones electorales y el pésimo resultado en la primera etapa de esta sección legislativa, que se definirá a nivel nacional en octubre.

Este martes, Daniel Parisini, conocido en las redes como GordoDan, pidió la renuncia de los principales coordinadores del armado electoral. En una publicación en X, Parisini exigió: “Si tienen huevos, deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado en honor a la Sagrada Causa de la Libertad que lidera Javier Milei. Por los 47 millones de argentinos y por los que aún no nacieron”.

En otra publicación, reafirmó su independencia: “Nadie me dice qué carajo escribir o no escribir. Es la verdad y lo que yo pienso”. Sus mensajes llegan en un clima de turbulencia dentro del gobierno, que busca reordenarse y apuntar los cañones a las elecciones legislativas de octubre.

Pero los ataques del Gordo Dan no se limitaron a los armadores cercanos a la hermana del presidente. También cargó contra Maximiliano Bondarenko, diputado electo de La Libertad Avanza en la Tercera Sección Electoral de Buenos Aires, quien había denunciado que su madre, jubilada, no llegaba a fin de mes bajo el gobierno de Milei, y que luego fue invitado a sumarse a la mesa política bonaerense.

Tras la publicación del líder de los trolls, su ejército de “soldaditos tuiteros” reaccionó de inmediato, compartiendo fotos y videos para denunciar lo que consideraban traiciones dentro del oficialismo.

El armado de listas y el estallido de Gordo Dan

El clima se tensó cuando Las Fuerzas del Cielo, lideradas por Parisini, cuestionaron cómo se habían armado las listas y la campaña en Buenos Aires. Con memes, videos y transmisiones en vivo, dejaron claro que no iban a pasar por alto los errores de los armadores tradicionales.

El conflicto estalló definitivamente cuando el Gordo Dan publicó en X un mensaje incendiario contra el senador Luis Juez, criticándolo por “poner palos en la rueda” al plan económico de Javier Milei y mencionando a su hija. La reacción fue inmediata: el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lo reprendió, y Parisini terminó borrando el posteo.

La disputa pública deja en evidencia que la derrota electoral profundizó las tensiones dentro del partido, que hasta ahora hacía alarde de unidad y apoyo vertical al presidente.