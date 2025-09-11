Mi mamá siempre tuvo una relación muy particular con las maestras. Las admira con una devoción de otro tiempo, casi sagrada. Para ella, lo que decía una maestra sobre nosotros era -y sigue siendo- palabra santa.

Tal vez esa veneración nace de su historia con la escuela: un recorrido breve y truncado. Mi vieja aún llora cuando recuerda que solo llegó hasta segundo grado superior. Después, la mandaron al campo, a trabajar.

La historia de mi tía Carmen fue distinta, pero igual de triste. Ella sí terminó sexto grado y soñaba con estudiar magisterio. Pero mi abuela no la dejó. Para hacerlo, tenía que viajar en tren desde Manuel Ocampo hasta Pergamino, y según mi abuela: "solo las mujeres impúdicas viajaban solas en tren". Así fue como mi tía tuvo que guardar su deseo de ser maestra.

Tal vez lo escondió en su caligrafía, siempre cuidada, siempre intentando alcanzar aquella "letra de maestra". En esa letra quedó suspendido su sueño.

Y creo que mi madre, de algún modo, recogió ese anhelo y lo transformó en admiración hacia las maestras. Cuando empezamos el jardín en Pergamino, mi mamá se hizo amiga de cada una de ellas.

Lloró el día que se jubiló la última, porque las más jóvenes ya no la reconocían cuando pasaba a saludarlas. Han pasado más de cuarenta años y todavía sigue visitando el jardín de infantes y la escuela primaria a la que fuimos con mi hermano.

Todo eso, o mucho de eso, me lo transmitió a mí. Cuando mi hijo empezó el jardín maternal, encontré en el cariño de la seño Marita esa misma ternura que mi mamá sentía por nuestras docentes (a quienes siempre nombra en orden de aparición: primero Sandra, después Lita y luego Beatriz).

La seño Marita no solo ayudó a Fede: me ayudó a mí. Porque era yo la que salía llorando cada vez que lo dejaba en la puerta de jardín. Su sonrisa y su firmeza me permitieron confiar en ese lugar que había elegido para que cobijara a mi hijo cuando empezó a asomarse de mi ala.

Lloré también cuando llegó el momento de cambiar de escuela. Claro que allí nos recibió otra casa, más grande, llena de gente nueva… y una maestra tan lúcida y cálida como la anterior. Una seño que abraza, que sonríe.

Y una directora que, en su metro cincuenta, es gigante y tiene la fuerza de un tropel. Lo que dice la seño Patri también es palabra santa para mí. Porque ella mira, acompaña y educa a mi hijo durante muchas horas del día. Lo ve, le transmite su saber… y siento, estoy segura, que también lo quiere.

Como todas las seños quieren a sus pichones "Maestros de pie cuidando pichones blancos, que madurarán iluminando este pago", como dice la canción.

Nos metieron en la cabeza que la maestra es “la segunda mamá”, como si ser mamá no fuera también un trabajo inmenso, agotador y de tiempo completo. Pero no: la maestra no es la segunda mamá (agradecidos los Psicoanalistas).

La maestra es una profesional de la educación. Y su vocación, su ternura y su entrega no la eximen -ni la deben eximir- de un sueldo digno, de condiciones justas, de respeto. Amar lo que una hace no puede ser la excusa para precarizar su tarea.

No crea, lector, que esto es una romantización. La escuela no lo necesita. Porque la escuela es, sencillamente, todo esto que digo, y más.

A pesar de los obstáculos, de los palos en la rueda que insisten en ponerle, la escuela argentina es -y sigue siendo- motivo de orgullo. Funciona, señores. Y funciona bien. La escuela y sus maestros fue, es y será el antídoto de todos los males.

En la escuela hay amor, hay saber, hay mocos, hay lágrimas, hay esperanza. En la escuela están Marita, Patri, Miss Carla, Gabriela. Y antes estuvieron Sandra, Lita y Beatriz.

En la escuela habita el deseo y la pulsión irrefrenable e invencible de un mundo mejor.