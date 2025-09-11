Con la aprobación de construir rascacielos en el área central y en corredores del primero y segundo anillo perimetral, persiste la incógnita sobre el impacto de esta modificación urbanística en los barrios a los que la norma alcanza, tales como Pichincha y Abasto, por citar los más cercanos al centro. “Si bien la tipología es mejor que lo que había, advertíamos desde antes que esta normativa se plantea también al interior de algunas áreas de tejido, y significa dinamitar algunos barrios de Rosario, es expulsar a los vecinos y a los comercios históricos que hay”, alertó la concejala María Fernanda Gigliani, respecto de lo que implica la modificación al Código Urbano que el Concejo Municipal sancionó la semana pasada.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.