La Policía Federal realizó este jueves cuatro allanamientos en Miramar en el marco de una causa por trata de personas que tramita en la Justicia Federal. El operativo, que se desplegó de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad, permanece bajo secreto de sumario. Trascendió que lo que dio inicio a la causa fue una denuncia de una persona cuya identidad se resguarda pero se cree fue una víctima de esa banda que pudo escapar.

Según trascendió, los procedimientos incluyeron la irrupción en un templo evangélico, un local comercial y dos domicilios particulares. De acuerdo al portal 0223, los lugares allanados fueron la iglesia evangélica Escuderos de Cristo, ubicada en la avenida 9 y calle 72; un local de compraventa en la avenida 23 y 38; una vivienda en calle 52 bis casi 3 y otra residencia cuya dirección no fue precisada.

La investigación está a cargo de la fiscal federal Laura Mazzaferri, responsable de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata. Si bien fuentes judiciales confirmaron los operativos, evitaron dar más detalles debido al carácter reservado de la causa.











