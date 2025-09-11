Un turista argentino de 50 años falleció tras precipitarse desde aproximadamente 100 metros de altura en las lagunas de Milluni, una zona del altiplano de La Paz, Bolivia. De momento, no fue posible recuperar el cuerpo debido a las adversas condiciones climáticas.

El accidente ocurrió en esta zona reconocida por su atractivo turístico de alta montaña, lagunas de origen glaciar y rutas de trekking. Sin embargo, el recorrido representa cierta complejidad para personas que acuden al lugar sin un guía especializado.

Pavel Tovar, director departamental de Bomberos, informó que pese a los esfuerzos de la unidad de rescate, no fue posible recuperar el cuerpo debido a las adversas condiciones climáticas de la zona.

“Hemos querido realizar el rescate de esta persona, pero por las condiciones climáticas no se ha podido realizar este trabajo y este jueves se va realizar la recuperación del cuerpo para que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) continúe con la investigación”, señaló la autoridad a la red PAT.

Luego, el cadáver será trasladado a la ciudad de La Paz para las investigaciones correspondientes por parte de la FELCC, que determinará las circunstancias exactas del fatal accidente.

Según trascendió, la peligrosidad del terreno fue advertido por el guía de turismo que acompañaba a la víctima. La caída ocurrió en un sector rocoso de difícil acceso en los alrededores de las lagunas de Milluni, área que atrae a visitantes interesados en el paisaje altiplánico y la observación de fauna andina.