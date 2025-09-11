Unos cincuenta artículos comestibles de primera necesidad registraron aumentos de precios que van del 1,4 al 53 por ciento, entre las mediciones realizadas los miércoles 3 y 10 de septiembre, es decir, el anterior y el posterior a las elecciones legislativas bonaerenses.

Los mayores aumentos se registraron en caldos en cubo (53 por ciento), jugos (49 por ciento), harina leudante y café instantáneo (33 por ciento cada uno). En el otro extremo de la tabla figuran el queso blanco (1,43 por ciento), la mermelada de durazno (2 puntos de aumento) y las galletitas de agua (2,43).

Pero también registran aumentos importantes las aguas minerales (8,7), las cervezas (8,7) , el papel higiénico (4,5), el pan blanco (5,7) , las arvejas (4,1), la mayonesa (6,8), los fideos spaghetti (13,8), la polenta instantánea (18,7) y la yerba mate (de 20,4 a 9,7 según la marca).

La medición fue realizada por el Centro de Estudios de Soberanía Popular Mariano Moreno (Cesopmm), en base a los precios que las mismas cadenas de supermercados publican en sus sitios web para compra on line.

"Las remarcaciones responden, en parte, a estrategias de cobertura de las empresas productoras y de los supermercados frente a la expectativa de nuevas devaluaciones o incrementos en los costos de reposición", sostiene el informe, a modo de hipótesis.

De hecho, mientras de un lado los comercios se encuentran con dificultades para trasladar aumentos a precios finales por la grave caída del consumo, por el otro observan con preocupación la cuestión de los costos de reposición.



"Los resultados muestran, una vez más, que la dinámica de precios minoristas en alimentos de primera necesidad está altamente expuesta a factores políticos y cambiarios", afirman, en referencia a la creciente preocupación por la reacción de los mercados, tras el contundente triunfo del peronismo y la evidencia de que el ajuste de Milei ya no tiene consenso.

"Durante esa semana, el dólar avanzó hasta ubicarse cerca del límite superior de la banda establecida por la política cambiaria. Como consecuencia, diversos precios de la economía, incluyendo alimentos de primera necesidad, acompañaron esta tendencia", agregan.

El informe se hizo público casi en simultáneo con el IPC de agosto difundido por el Indec, de 1,9 por ciento, celebrado por el presidente. Una vez más, el dato reaviva la discusión sobre la canasta empleada, que data de 2004, y la urgencia de utilizar la nueva, que el gobierno posterga por motivos de conveniencia electoral.

El Centro de Estudios de Soberanía Popular Mariano Moreno, es un equipo de investigación y trabajo surgido del Movimiento Popular La Dignidad, que conduce Rafael Klejzer y tiene fuerte presencia en distritos como San Martín, La Matanza y La Plata.

La consultora nació por la necesidad de esa organización política, con fuerte trabajo territorial en todo el conurbano, de contar con datos propios sobre la evolución del precio de los alimentos desde diciembre de 2023, cuando la devaluación del 118 por ciento lo convirtió en el tema excluyente de los sectores populares y parte de la clase media.

El Centro de Estudios cuenta con un equipo de trabajo de quince profesionales, graduados de universidades públicas, muchos de ellas en el conurbano, coordinados por el docente Patricio Torras.