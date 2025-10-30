La causa por el triple crimen de Florencio Varela dio un paso clave y de ahora en adelante será investigada por el Juzgado Federal N° 2 de Morón. El sorteo se realizó este jueves en la Cámara Federal de San Martín, luego de que el juez de Garantías Fernando Pinos Guevara aprobara el paso de la investigación al fuero federal.

Estos cambios en la investigación se dan luego de la detención de Joseph Freyser Zabaleta Cubas, más conocido como "Señor J“, que está acusado de haber planificado los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

El hombre que nació en Perú está preso en la Alcaldía de la calle Cavia, en Palermo, investigado por una causa por narcotráfico y señalado como el líder de una organización narco.

Es por este motivo que el fiscal que investigaba la causa, Adrián Arribas, se declaró incompetente y argumentó que la investigación ya tiene pruebas claras de que el triple crimen estuvo ligado al narcotráfico, que es un delito federal.

En paralelo, el fallo de 160 páginas que lleva la firma de Fernando Pinos Guevara también dictó la prisión preventiva para todos los acusados del triple homicidio.

De este modo, quedarán detenidos Víctor Sotacuro Lázaro (41), Matías Agustín Ozorio (28), Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Iván Jeremías Giménez (28), Milagros Florencia Ibáñez (20), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18).

