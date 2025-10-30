Mientras el oficialismo nacional prepara el terreno legislativo con reuniones y acercamientos políticos para avanzar con la reforma laboral tras los comicios del pasado domingo, la resistencia a esta propuesta desde distintos sectores del peronismo no se hizo esperar. Uno de los más contundentes fue el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, quien este jueves cuestionó con severidad el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, al que calificó de “fuera de época” y ajeno a las tendencias actuales del mundo laboral.

“La rechazamos porque está fuera del contexto del mundo global, en la que por el contrario a lo que pretende Milei lo que se discute es la disminución de la jornada laboral”, sostuvo el funcionario en diálogo con Radio Provincia. La crítica de Correa se enmarca en el debate sobre la denominada “ley de promoción de inversiones y empleo”, una propuesta legislativa presentada por la diputada oficialista Romina Diez a fines de 2024, que reproduce varios puntos del DNU 70/23, actualmente suspendido por la Justicia. El proyecto también generó diversos intercambios en las redes sociales con posturas contrapuestas entre los usuarios.

El borrador de la reforma plantea, entre otras modificaciones, la posibilidad de ampliar la jornada laboral hasta doce horas, habilita el fraccionamiento de las vacaciones, permite a las pymes abonar indemnizaciones en cuotas y reintroduce el pago en especie a través de beneficios como tickets canasta.

Correa, sin embargo, considera que la dirección del Ejecutivo nacional va a contramano de las transformaciones globales en materia de empleo. “Cuando el gobernador Axel Kicillof tomó la decisión de que la provincia de Buenos Aires participe en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ante la deserción del Estado nacional, vimos que lo que se discute y se implementa en el mundo real es la disminución de la jornada diaria y semanal”, remarcó. Y añadió que esa tendencia responde a cambios estructurales vinculados con “la calidad de vida”, “el nuevo paradigma del manejo del dinero” y la evolución de las condiciones laborales en las nuevas generaciones.

Según el ministro, países vecinos como Brasil y Chile ya avanzaron en esa dirección, mientras que Argentina se mantiene entre los países con jornadas más extensas. “En Brasil tienen 44 horas semanales, en un proceso que va en disminución; en Chile rigen las 40 horas y en Argentina tenemos 48 horas semanales como máximo, que es de las más extensas de Latinoamérica”, señaló.

La preocupación de Correa va más allá del número de horas. Para él, se trata de un intento de desandar décadas de conquistas laborales. “Entonces discutamos sobre la realidad, que es que este gobierno de extrema derecha plantea 13 horas laborales sin derechos y sin conquistas llevándonos a un estadío preperonista”, afirmó.

También defendió la vigencia de los convenios colectivos de trabajo, que según dijo, permiten adaptar la normativa a los cambios tecnológicos sin necesidad de reformas regresivas. “Tienen una dinámica y práctica activa cotidiana de todo el proceso laboral. Si tomamos una máquina de una línea de producción de una gráfica o de un taller metalúrgico del año ’75, nada tiene que ver con una máquina de hoy en términos de tecnología, de aplicación de los sistemas o de la inteligencia artificial”, explicó.

El ministro recordó que durante los gobiernos kirchneristas se logró un alto nivel de empleo sin recurrir a ninguna reforma: “Sin cambiar una sola coma de la ley de contrato de trabajo y con políticas del Estado junto a los trabajadores y con las empresas, Néstor y Cristina Kirchner en 12 años generaron 5 millones de puestos de trabajo”.

Finalmente, apuntó contra la exclusión de la provincia de Buenos Aires de la mesa política de gobernadores convocada por el Ejecutivo nacional esta semana. “Este gobierno de extrema derecha cuando ve un gobernador que no especula, que no se pone de rodillas y que desde el primer día dijo ‘yo no estoy de acuerdo con esto’, obviamente queda excluido”, arremetió, al tiempo que denunció “la discriminación” al gobierno provincial por su defensa de “los intereses del pueblo trabajador”.

Correa cerró con una advertencia sobre los objetivos de fondo del oficialismo: “No solamente quieren ir por el peronismo, sino también por las organizaciones sindicales, que es la última línea de defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras; y que son la contención para la extrema derecha hoy aliada con el gobierno de Donald Trump”.