



Desde Río de Janeiro

Estadão hace un llamado desesperado a Tarcísio de Freitas para que se distancie del bolsonarismo. Esto se debe a que el periódico conservador paulista es consciente de que el bolsonarismo es un camino a la derrota, favoreciendo la reelección de Lula.

Pero la petición de Estadão cae en oídos sordos del gobernador de São Paulo. Corrió a Brasilia para apoyar a Bolsonaro cuando se ordenó su arresto domiciliario. Ahora lucha con todas sus fuerzas por obtener la amnistía, consciente de la firme condena de Bolsonaro.

Por lo tanto, no hay derecha no bolsonarista en Brasil. Todos los líderes de la derecha y la extrema derecha reivindican el legado de Bolsonaro porque, sin su apoyo, creen que carecen de la fuerza para competir contra Lula.

Pero al hacerlo, se encadenan simultáneamente a una tendencia derrotada en Brasil, ahora en proceso de decadencia. La condena de Bolsonaro no provocará ninguna movilización popular de resistencia.

Al mismo tiempo, el llamado a la eventual aprobación de algún tipo de amnistía tampoco es un salvavidas para Bolsonaro. El Supremo Tribunal Federal ya ha declarado que el delito de golpe de Estado no está amparado por ninguna forma de amnistía. Por lo tanto, la derecha no encuentra una vía institucional para intentar rescatar a Bolsonaro de la inelegibilidad.

Lo que pretenden, aun con esta consciencia, es hacer una demostración de fuerza si logran una mayoría en el Congreso a favor de la amnistía. Y generar cierto tipo de confusión institucional hasta que se haga evidente la inviabilidad de la amnistía, tanto por el probable veto presidencial de Lula como por la probable sentencia judicial que la declare inconstitucional.

Pero con este impulso a la amnistía, Tarcísio pretende ganarse la confianza de la familia Bolsonaro, a pesar de que Eduardo Bolsonaro se presenta como candidato y critica a Tarcísio.

Así, la derecha brasileña ya no es la misma que el PSDB. El PSDB, incluso tras haber abrazado el neoliberalismo con Fernando Henrique Cardoso, siempre mantuvo una postura de defensa de la democracia. De repente, el PSDB prácticamente desapareció, dejando solo a Aécio Neves, después de que el gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, abandonara el partido .

Así, el proyecto de la socialdemocracia en Brasil se agotó y fracasó cuando Fernando Henrique Cardoso, siguiendo el ejemplo de sus homólogos europeos François Mitterrand y Felipe Gonzalez, abrazó el neoliberalismo.

La posibilidad de una derecha democrática en Brasil dejó de existir. La que sobrevive hoy es la ultraderecha bolsonarista. El rescate de la democracia recayó en la izquierda, especialmente en el Partido de los Trabajadores (PT) y Lula. La reelección de Lula es un obstáculo para evitar el eventual regreso de la ultraderecha al gobierno, con un candidato bolsonarista, posiblemente Tarcísio de Freitas.

Pero esto, como ya se mencionó, está inevitablemente ligado al bolsonarismo, para heredar el apoyo que esta corriente aún pueda tener. Pero, al mismo tiempo, está condenado a ser derrotado por Lula.

Tanto es así que Tarcísio a veces afirma que preferiría buscar la reelección como gobernador de São Paulo, lo cual considera más seguro, que competir contra Lula. Pero incluso en São Paulo, tendrá que enfrentarse a la probable candidatura de Geraldo Alckmin, quien ya ha cumplido cuatro mandatos como gobernador de ese estado, aunque todavía era miembro del PSDB, antes de pasarse al lulismo.

Todos los demás posibles candidatos de derecha —los gobernadores de Río de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, entre otros— prefieren reservar su candidatura para 2030, cuando no tendrán que enfrentarse a Lula. Pero, dependiendo del éxito de la nueva administración de Lula, este tendría la facultad de elegir a su sucesor, como ya lo hizo con Dilma Rousseff.

La preferencia de Lula por Fernando Haddad como su sucesor es bien conocida. Esta vez, Haddad podrá contar con la participación directa de Lula en su campaña, algo que no ocurrió anteriormente, cuando Lula estuvo encarcelado.

Por lo tanto, el futuro de Brasil depende del éxito de un cuarto gobierno de Lula. Este, a su vez, no puede simplemente seguir priorizando las políticas sociales. Deberá romper con la centralidad que el capital especulativo sigue teniendo en la economía, pasando del antineoliberalismo al posneoliberalismo.

Bolsonaro fue sentenciado por 4 votos a 1 a 27 años de prisión. Queda todavía por definir dónde cumplirá la pena. Probablemente será en la penitenciaria de la Papuda, un presidio común, en lugar de su hasta aquí prisión domiciliaria.

Brasil cierra así un periodo de su historia, donde Bolsonaro fue un personaje importante. Preso, cumpliendo una larga pena, la democracia brasileña se consolida en el país.