Con diferencia de unas pocas horas, dos cuádruples campeones del mundo, el mexicano Saúl "Canelo" Alvarez y el japonés Naoya Inoue, defenderán sus títulos. En la medianoche del sábado, en el imponente estadio Allegiant de Las Vegas y con transmisión libre y gratuita por Netflix, Alvarez expondrá la corona supermediano del Consejo, la Asociación y la Organización Mundial y la Federación Internacional ante el invicto Terence Crawford, campeón en cuatro categorías diferentes. En tanto que en la primera mañana del domingo y en la Arena Internacional Aichi de Nagoya, Inoue, campeón supergallo de las mismas entidades, pondrá en juego todas sus coronas frente al uzbeko Murodjon Akhmadaliev con televisación a través de ESPN.

De esta manera, vuelve a darse lo mismo que sucediera el pasado 5 de mayo cuando Alvarez derrotó en Riad (Arabia Saudita) al cubano William Scull en una pelea decepcionante y, horas más tarde en Las Vegas y en un espectáculo vibrante, Inoue noqueó en siete asaltos al texano Ramón Cárdenas. El contraste fue muy fuerte y la Top Rank, la promotora que maneja la carrera del crack japonés, decidió plantearle de nuevo un desafío a Alvarez respecto de quién es el boxeador mas excitante del momento.

Canelo Álvarez llega al combate con un récord de 63 victorias (39 antes del límite), dos empates y dos derrotas y con la condición de favorito ya que Crawford, invicto en 41 salidas con 31 triunfos por fuera de combate, dará la ventaja de subir dos divisiones (de superwelter a supermediano) y casi siete kilos para enfrentarlo. La vieja máxima de que el boxeador más grande siempre le gana al chico volverá a probarse una vez más en la capital del estado de Nevada.

Por su parte, Inoue, de 32 años de edad y acaso el mejor boxeador japonés de todos los tiempos, pondrá en juego un invicto de 30 peleas ganadas de manera consecutiva, 27 de ellas por la vía rápida y 25 en disputa de títulos mundiales. Akhmadaliev es el campeón interino de la categoría de la Asociación y subirá al cuadrilátero con un récord de 14 victorias (11 por nocaut) y una derrota. El uzbeko de 30 años perdió por única vez en 2023 contra el filpino Marlon Tapales por decisión dividida. Inoue también enfrentó a Tapales, pero lo noqueó en el décimo round a fines de 2023.