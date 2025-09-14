Un pañuelo de seda estampado, un plato de comida exótica con ingredientes improvisados, el pelo revuelto, un chaleco floreado, la mirada profunda, el entusiasmo al hablar, el desparpajo, el sentido del humor, la sensibilidad, la belleza, la inteligencia, el jopo, la libertad, la calidez, la calidez, la calidez. Cuando el artista plástico uruguayo Ulises Beisso aparece en los recuerdos de quienes lo conocieron no es tanto en reflexiones o construcciones racionales sino en destellos, como si fueran chispas, o un espíritu que se mete adentro de quien lo evoca. Quienes tuvieron la suerte de tener cerca a Ulises lo describen como deslumbramientos, algo similar a lo que ocurre al entrar en contacto por primera vez con sus creaciones: un universo vibrante y lleno de color, complejo, fantástico y melancólico, y prolífico, a pesar de haber sido gestado en una vida demasiado breve.

Una obra tan potente que sobrevivió al destiempo y los estigmas de una sociedad conservadora, al dolor de la enfermedad y al encierro en una pieza durante veinticinco años. Hubo que esperar a que muriera la madre del artista para que gran parte de esa obra escondida, secuestrada por escandalosa, saliera (literalmente) del closet, empezara a rescatarse y a pensarse, un camino lleno de vaivenes que comenzó a enderezarse en 2022 con Rara avis, la muestra antológica del artista en Montevideo, y que ahora se ensancha con Mi mundo privado, la primera exhibición de la obra de Beisso fuera de Uruguay, nada más y menos que en el Malba, consagración pero también promesa. Es el primer artista uruguayo contemporáneo en tener una retrospectiva allí y además el año que viene, cuando se cumple el 30 aniversario de su muerte, su obra seguirá ruta hacia Nueva York, donde ya vive su archivo, en el Instituto de Estudios de Arte Latinoamericano (Islaa), un socio clave para realizar esta exhibición.

¿Cómo empezar a mostrar a un artista casi secreto? ¿Cómo hacerle justicia y ponerlo a dialogar con este tiempo? En el caso de Ulises, su obra, producida mayoritariamente entre los años ‘80 y ‘90, es tremendamente actual, porque nació adelantada, y a su vez una coordenada para asomarnos al Uruguay de la postdictadura, un periodo complejo en el que los derechos civiles, sobre todo los identitarios de las llamadas “minorías”, quedaron diluidos en la efervescencia de la transición democrática. Uruguay comenzaba un nuevo capítulo pero faltaban varios años para que las personas de la diversidad sexual pudieran circular y expresarse con libertad. Las razias continuaban y la sociedad uruguaya, muy pacata a pesar de sus leyes progresistas, era experta en silenciar con mayor o menor elegancia cualquier tipo de manifestación que se saliera de la norma. En cierta medida, lo sigue siendo.

La playa de los malabares,1989

UN ARCO NARRATIVO

Para que la obra de Beisso tomara vuelo fue necesario una cadena de complicidades que involucran a varias personas: desde sus hermanos, pasando por su viudo Juan Arrospide y su amigo cineasta Sergio De León, hasta el galerista uruguayo –radicado en Argentina– Ricardo Ocampo (que forma parte del estate Ulises Beisso junto a su familia) y Martín Craciun, actual coordinador del Instituto de Artes Visuales de Uruguay y curador de Mi mundo privado. La muestra del Malba toma el nombre de cómo se tituló para su estreno local My own private Idaho, la película de Gus Van Sant, una aventura queer en clave de tragedia que marcó mucho a Beisso en su momento, según registran sus notas de la época.

Craciun seleccionó más de 70 piezas (de las 300 que conforman su obra) que corresponden a distintos periodos y estilos pero divididas en dos grandes bloques, con su correlato espacial. “Son dos etapas marcadas por estrategias artísticas distintas: por un lado, la corporarización de un mundo interior imaginario y festivo lleno de diosas, ángeles y rituales sexualizados y, por otro, la critica profunda, la oscuridad y la intimidad revelada desde el deseo, ya al final de la vida del artista”, dice el curador en uno de los textos publicados en el catálogo de la muestra.

La sala del Malba está dividida en tercios. Los primeros dos tercios están ocupados por estas obras más coloridas y teatrales, las correspondientes al denominado por Craciun como “serie azul”, por la insistencia de este color en su obra, compuesta por pinturas, en su mayoría retratos de varones, ángeles sexuados y otros personajes fantásticos. El centro de la sala está ocupado por “Las Doras”, esculturas planas de madera policromada que se roban el protagonismo. “Las Doras” son una serie de inspiración clásica y kitsch, especies de muñecas (des)articuladas –de hecho la intención del artista era comercializarlas con su “guía para armar”– consideradas semiodiosas con su propia mitología. Ulises escribió el “Manifiesto Doriano”, un texto genial lleno de humor y crítica social que funciona como arte poético en el que se destierra a las nociones de culpa y pecado y se abre el juego a la fantasía y el placer. Las Doras tuvieron el raro privilegio de ser exhibidas en su tiempo, 1990, en una muestra de la galería Aramayo de Montevideo llamada Rituales dorianos con ángeles.

En el último tercio de la sala, detrás de una cortina o velo, está la obra que formó parte de Imágenes de lo (mi) escondido, la primera gran exhibición de Beisso en El Cabildo de Montevideo, que realizó en 1996, unos meses antes de morir. El tono aquí se oscurece –los colores vibrantes son reemplazados por grises y ocres– y sobresale una serie de pinturas de una figura masculina en calzoncillos inspirada en una foto anónima de la revista Parkett. Beisso la compró en su viaje a Nueva York, donde había ido a hacerse un tratamiento para el cáncer de páncreas, que lo terminó matando a los 38 años. En esa estadía visitó varias galerías y museos y entró en contacto con la obra del cubano Félix González-Torres y del estadounidense Ross Bleckner, retrospectivas presentadas en el museo Guggenheim entre marzo y mayo de 1995. Estos artistas, abiertamente gays, eran muy distintos en sus orígenes y técnicas pero sus exposiciones estaban atravesadas por las reflexiones en torno a la epidemia de VIH-sida, algo que impactó enormemente a Ulises. En esta sala también están algunas pinturas que hacen referencia a la enfermedad, con frases como “dolor negro” y también varias pinturas de pitos –él los llamaba “pijos”– con leyendas que dicen “próstata”, “pubis”, “conex” o “sec”. Estos “pijos” de aspecto vegetal se emparentan con las flores con espinas, que también aparecen con fuerza en esta última parte de su obra.

La curaduría y puesta en escena de Mi mundo privado forma así un arco narrativo que da cuenta de una evolución formal y temática íntimamente vinculada a la vida de Beisso, porque su obra es autobiográfica y social, personal y política.

Sin título, 1990

SÓLO PARTES HUMANAS

Ulises Beisso nació en una familia perteneciente a la élite intelectual uruguaya. Es nieto de Carlos Quijano, abogado y periodista fundador y director del emblemático semanario de izquierda Marcha, además de un político vinculado al nacimiento del Frente Amplio. Fue educado en el Liceo Francés de Montevideo y desde chico asistió a talleres de pintura, formándose con distintos maestros, que seguían la tradición del constructivismo de Joaquín Torres García, una hegemonía plástica en Uruguay. Los primeros trabajos de Ulises pueden enmarcarse en esa línea pero su estilo cambió a partir de una estadía en Ciudad de México entre el ’77 y ’79, cuando se instaló con su abuelo durante su exilio político. Fue una forma de escaparle a la opresión de la dictadura y poder vivir con mayor libertad su sexualidad. Estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda (vinculada al Muralismo) y allí entró en contacto con la obra de Frida Kahlo, con la que dialogará de forma directa e indirecta a lo largo de su obra. No sólo por el estallido de color –los azules y verdes vibrantes, el rojo sangre– sino también por la recurrencia de corazones y espinas, un erotismo cargado de sentimentalismo que acompaña toda su obra. Esta influencia mexicana aparece también en sus objetos, entre funcionales y decorativos: cajitas de madera pintadas, sillas con dibujos de coronas, especies de tronos que podían ser usados para adornar o para sentarse. Pero volviendo a los corazones, como los “pijos” y las rosas de los vientos, están omnipresentes en su obra, dibujados en casi todas las figuras, el corazón siempre adelante con su válvulas, sus arterias. Hay un díptico de 1992 titulado “solo partes humanas” que muestra dos corazones iguales al rojo vivo sobre un fondo verde, uno con la palabra heterosexual debajo y otro con la palabra homosexual.

Para Ulises el lenguaje escrito era importante y lo usa a largo de toda su obra, con anotaciones que funcionan como pies o epígrafes. A la vuelta de México continúa con su educación plástica y entra a la facultad de Psicología de la Universidad Católica. Además de recibirise de psicólogo (los críticos ven la influencia del psicoanálisis en la segunda etapa de su obra, por ejemplo en “Las Doras”, seudónimo de una paciente de Freud), Beisso se ganó la vida como diseñador y portadista de Cuadernos de Marcha, que tuvo una segunda época durante el exilio de Quijano y una tercera época y última época de 1985 a 2001. En Mi mundo privado se exhiben algunas de sus portadas e ilustraciones.

El universo artístico de Ulises no tenía límites: se movía de las pinturas más fantasiosas a la vida cotidiana mediante objetos con los que convivía. La influencia del diseño moderno fue clave en su creación y forma parte de esa mirada diversa y plural, que lo dejó en un lugar absolutamente singular y dislocado, donde lo popular, lo clásico y lo decorativo conviven sin contradicciones. Lo que hacía Beisso se parecía a casi nada de lo que estaba pasando en Uruguay. Martín Craciun menciona que, hasta ese momento, el humor y el homoerotismo estaban prácticamente ausentes del arte plástico uruguayo. Eso mantuvo su obra en los márgenes, además del encierro posterior. Tras la muerte de Ulises, la obra que estaba en su taller quedó en manos de su madre –que puso bajo llave en un cuarto– y las piezas que vivían en su casa fueron herededas por su viudo, Juan, quien intentó darle un destino público pero sin mucha suerte. Por eso el acceso a su obra, y el reconocimiento, ha llevado tantos años. Hubo que esperar a la muerte de la madre, en 2019, para que su obra se juntara en lo que ahora es el Estate Ulises Beisso.

“Yo venía trabajando sobre los años noventa en Argentina, principalmente en torno a la obra de Feliciano Centurión”, cuenta Ocampo, director de la Galería W que representa a Beisso e integrante del Estate. “Luego busqué replicar esa investigación en otros países. En Uruguay, Manuel Neves me habló de Ulises Beisso. En aquel entonces prácticamente no existía nada sobre su obra: no había catálogos, publicaciones ni investigaciones. La única referencia era un sitio web armado por su familia. Cuando finalmente pude ver su trabajo en vivo, sentí que estaba descubriendo a un artista excepcional y adentrándome en un universo absolutamente privado. Era una obra guardada durante 25 años, con un potencial inmenso, llena de vida y de amor”.

Juegos malabares durante persecución angelical, 1996

ENFRENTAR LA MIRADA

A mediados de los 80, Ulises conoce a quien será su pareja hasta su muerte, el psicoanalista Juan Arrospide, bastante mayor que él y padre de dos hijos. Juan y Ulises se instalaron juntos y fueron una pareja que vivió abiertamente su sexualidad en una época en la que no era común hacerlo. Un cuadro los retrata. Sobre un fondo verde, dos hombres muy parecidos ocupan cada mitad. Ambos tienen corazones a la vista, en el medio del pecho y sobre el corazón, una inicial. El de la izquierda dice A (de Arrospide) y el de la derecha, sobre un corazón azul, dice B (de Beisso). Lo que distingue al retrato de Ulises es que de su cabeza salen flores y hojas, el artista se pintó con una corona de pistilos y estambres.

La pareja que formaron Juan y Ulises, su amor y su libertad, marcó profundamente a quienes los tuvieron cerca. Una de estas personas es el director de cine Sergio De León, que tenía 19 años cuando los conoció. En esa época De León trabajaba en una inmobiliaria de Maldonado y les vendió el terreno de Playa Verde, donde se harían una casa y pasarían varios veranos. “Fue el primer artista que conocí en mi vida y de hecho pensé que era un artista reconocido”, recuerda. “Ulises era muy escandaloso para la época. Yo veía cómo lo miraban, cómo hablaban detrás de él y de Juan. Pero también veía cómo, a pesar de todo, ellos se mostraban, enfrentaban esas miradas que condenaban y lo hacían con alegría. Durante un tiempo pensé que era solo alegría, solo veía esa capacidad de desafiar al mundo con brillo y desparpajo. Con los años entendí que no, que junto a esa alegría también había dolor”.

En 2019 Sergio De León estrenó La intención del colibrí, su ópera prima, un documental extraordinario que nace de un pedido de Ulises, que se le apareció en un sueño. Allí le ordenaba rescatar su obra de las sombras y visitar a su viudo. El documental, que finalmente tiene a Juan en un lugar central, gira en torno a este encargo y es una película en la que Ulises y su obra aparecen de forma fragmentaria, caleidoscópica, a partir de reflexiones, canciones, grabaciones de la última muestra de 1996 (que el director guardó durante veinte años) y de todas las ausencias. El encargo del artista (y la misión cumplida de Sergio) surtió efecto: junto a los esfuerzos de Juan (hoy fallecido) y el apoyo de los hermanos y algunas instituciones, se logró que Ulises desplegara su vuelo.

Ulises Beisso en su taller, 1996

UN COLIBRÍ

Por Sergio De León

Ulises fue un colibrí. Cuando vemos un colibrí sentimos su prodigio, nos alegramos ante su maravilla, ante su belleza, una belleza que va mas allá del color y la forma, tiene que ver con la intención de ese colibrí. Ulises con su sola presencia lograba maravillar, como lo hacen los colibríes, por su intención.

¿Cual es la intención del colibrí? El colibrí es la única ave que se detiene, se queda en un lugar suspendido por un tiempo, muestra su maravilla, tiene una peculiaridad vibratoria que eleva la conciencia del ser humano cuando lo ve. Por eso son tan atractivos, además de bellos. Cuando el colibrí se detiene, es por algo. Ese instante es único, vive el instante y no se mueve. La intención del colibrí es mostrarnos el instante y cómo vivirlo, batiendo alas setenta veces por segundo.Ulises de alguna forma natural conocía esto. Tenía la capacidad de estar presente, atravesar cada instante tal cual él era, y esta manera de estar en la vida también la llevó a su obra. Ulises tenia coraje, y fe. Me quedo con eso, con su coraje para vivir, su coraje artístico y su fe en la singularidad de su ser para crear.

Las Doras en el Malba (Foto: Alejandro Guyot)

MANIFIESTO DORIANO

Por Ulises Beisso

La humanidad ha necesitado por distintas razones inventarse religiones. Todas ellas con sus dioses, cultos y ritos. Muchas de ellas son públicas y llegan a congregar gran cantidad de gente. Pero también las hay privadas, personales y secretas. Esta es una de ellas.

Las imágenes veneradas son las “Doras”. Especie de semidiosas de las que no se sabe mucho acerca de sus orígenes. Ellas inventaron este asunto de los rituales dorianos. Se levantaron contra las nociones de pecado, culpa y sacrificio. Decidieron rescatar la fantasía. Crearon un mundo poblado de ángeles sexuados, animales voladores, cándidos perversos, adanes y evas, se convirtieron en amantes de las frutas frescas, se adornaron con flores de plástico y gozaron bañándose en el mar.

Jerarquizaron hasta el delirio las pasiones y los odios, no soportaron los prejuicios, los esquemas y las pequeñeces de los mortales. Consideraron la pacatería como la peor aberración, a la virginidad como un estado insalubre, a la vergüenza como el mas estúpido de los sentimientos y la moralina represora inventada por los terrestres les producía alergia.

Supieron gozar, llorar, rascarse, querer y tomar sol. También lograron conseguir algunos adeptos que hasta el día de hoy mantienen sus ritos y las veneran.