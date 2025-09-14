-Matías Ignacio Gazzani, acusado por narcotráfico y asociación ilícita: $60.000.000.
-Brian Walter Bilbao, acusado por infracción a la ley de estupefacientes 23.737: $40.000.000.
-Vicente Matías Pignata, acusado por infracción a la ley de estupefacientes 23.737: $35.000.000.
-Jesús Maximiliano Eusebio, acusado por asociación ilícita: $30.000.000.
-Fernando Sebastián Vázquez, acusado por homicidio: $25.000.000.
-Facundo Nicolás Aguirre, acusado por homicidio: $30.000.000.
-Alexis Emanuel Mendoza, acusado por amenazas calificadas: $25.000.000.
-Ramiro Gastón Escalante, acusado por asociación ilícita: $20.000.000.
-Fernando Andrés “Colo” Cappelletti, acusado por asociación ilícita: $20.000.000.