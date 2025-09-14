Este lunes, Apple oficializó el salto de todos sus sistemas operativos a la versión 26.0, en una decisión que marca un antes y un después en su estrategia de software. Lo que hasta ayer eran macOS 15, iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, visionOS 2 y tvOS 18, pasan a convertirse en macOS 26, iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, visionOS 26 y tvOS 26.

El cambio responde a una lógica de unificación numérica —alineada al año en curso— que parece anticipar lo que muchos analistas consideran inevitable: un AppleOS único en el futuro.

Con millones de usuarios listos para actualizar, Apple advierte que la paciencia será clave. Es habitual que los servidores se saturen durante las primeras horas, por lo que el proceso podría demorar más de lo esperado. Para evitar problemas, la compañía recomienda:

Hacer una copia de seguridad en iCloud o en un ordenador.

Liberar espacio de almacenamiento , ya que la descarga puede ocupar hasta 20 GB.

Mantener el iPhone cargado y conectado a Wi-Fi estable durante todo el proceso.

Actualizar previamente a la última versión de iOS 18, lo que reducirá el tamaño final de la descarga.

Además, Apple recordó que quienes no dispongan de suficiente espacio en el dispositivo pueden realizar la actualización conectando el teléfono a una Mac (desde Finder) o a una PC con la aplicación Dispositivos Apple.

Qué modelos podrán instalar iOS 26 y cuándo estará disponible





La compatibilidad abarca a una larga lista de equipos, desde el iPhone 11 y el SE de segunda generación, hasta los más recientes iPhone 17 y 17 Pro —que se lanzarán este viernes 19—, pasando por las versiones 12, 13, 14, 15, 16 y la línea 16e. El flamante iPhone Air también forma parte del listado oficial.

En cuanto a la hora de lanzamiento, Apple confirmó que la actualización estará disponible a partir del lunes 15 de septiembre. Para Argentina y Uruguay, la descarga se habilitará a las 14 horas. En España será a las 19, mientras que en California, la sede central de la compañía, estará lista desde las 10 de la mañana.

Novedades y funciones destacadas de iOS 26

Entre los cambios más esperados, Apple detalló que iOS 26 incorpora un rediseño profundo con Liquid Glass, que da un aspecto transparente y dinámico a los iconos y a toda la interfaz. También suma:

Pantalla de bloqueo más personalizable , con relojes ajustables y nuevos fondos en 3D.

Siri como filtro de llamadas , capaz de responder y transcribir en vivo lo que diga un número desconocido.

App de Fotos renovada , con un carrete cronológico claro y colecciones en pestañas separadas.

Cámara simplificada , que reduce los modos principales a Foto y Video, con accesos rápidos al resto de opciones.

Apple Intelligence ampliado (exclusivo para iPhone 15 Pro y posteriores), que ahora traduce conversaciones y permite buscar objetos con solo una captura.

Encuestas y fondos animados en Mensajes, para darle más dinamismo a los chats grupales.

Además, llegan ajustes en Apple Music, Safari y una nueva app de Vista Previa para PDFs, entre muchas otras mejoras.





Novedades en macOS, iPadOS, watchOS, visionOS y tvOS

El salto a la versión 26 no solo impacta en el iPhone. Apple detalló que cada uno de sus sistemas llega con cambios relevantes:

macOS Tahoe 26 : incorpora el diseño Liquid Glass , mayor integración con Apple Intelligence y un renovado entorno para desarrolladores con Swift 6.2 y compatibilidad con WebAssembly , pensado para optimizar el rendimiento y la concurrencia del código.

iPadOS 26: potencia la multitarea con una interfaz más fluida, rediseño de la app Fotos y soporte ampliado para funciones de Apple Pencil, además de mejoras en productividad y accesibilidad.





watchOS 26 : introduce esferas más interactivas, métricas deportivas avanzadas y un sistema de Control por Voz más integrado, facilitando el uso del reloj en situaciones de entrenamiento o movilidad reducida.

visionOS 26 : expande las experiencias de realidad mixta con Metal 4 y nuevas herramientas gráficas para juegos y entornos 3D, además de optimizar la compatibilidad con apps tradicionales en la interfaz inmersiva.

tvOS 26: incorpora un diseño más limpio y expresivo, compatibilidad con Apple Intelligence en la búsqueda de contenidos y mejoras en la integración de apps de terceros a través de App Intents.

De esta manera, la compañía busca unificar no solo la numeración, sino también la experiencia de uso en todas sus plataformas, con un lenguaje visual coherente y funcionalidades que se expanden de un dispositivo a otro.

