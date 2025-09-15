Este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, se presentará con lluvias débiles durantes las primeras horas de la mañana y luego con cielo parcialmente nublado. Según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 21 grados, con viento del este.

Para el martes se esperan neblinas matinales, cielo algo nublado y temperaturas de entre los 12 y los 21 grados, con viento del este.

Para el miércoles el SMN indicó que el cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 16 grados y una máxima de 24 grados, con viento del este.