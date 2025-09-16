“Sin 16 de junio no hay 16 de setiembre” Historia aún reciente. Candente. El nexo entre ambas fechas conecta dos de los días más funestos de la historia argentina. El 16 de junio de 1955, cuando los bombardeos al estilo de la blitzkrieg nazi de la aviación naval sobre Plaza de Mayo y otros puntos de la ciudad de Buenos Aires dejaron 308 muertos y más de mil heridos, sin dudas el atentado terrorista más granAún con su carga de ironía y odiofrase, que encabeza esta nota, escrita por Arturo Zavala –militante de los comandos civiles antiperonistas-- en la revista Esto es, abruma de sentido. Básicamente, porque después de las bombas asesinas de junio
A 70 años del golpe que derrocó a Juan Domingo Perón
"Lo que dejo en el alma de cada peronista, no lo destruirán jamás"
Tres meses después del bombardeo a Plaza de Mayo, los militares se hicieron con el poder el 16 de setiembre de 1955. La trama de complicidades que posibilitó el desplazamiento del lider popular que con su movimiento cambió la historia argentina.
