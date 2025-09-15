Los usuarios de la línea Mitre deberán estar atentos esta semana a modificaciones en los horarios de los servicios ferroviarios. Según informó Trenes Argentinos, entre el martes 16 y el jueves 18 de septiembre los ramales Mitre, José León Suárez y Tigre funcionarán con cambios en sus primeros y últimos trenes, debido a obras de renovación de vías.

El objetivo de los trabajos es mejorar la seguridad operacional, aunque durante las jornadas mencionadas habrá limitaciones en los tiempos habituales. Desde la empresa pidieron disculpas a los pasajeros por las molestias ocasionadas.

Modificaciones en el ramal Tigre

El ramal Retiro–Tigre es uno de los que presenta mayores ajustes en su cronograma. Para la jornada del lunes 15 de septiembre, el último tren desde Retiro hacia Tigre circuló a las 21:38, mientras que el servicio desde Tigre hacia Retiro salió por última vez a las 20:53.

Entre el martes 16 y el jueves 18, los horarios quedarán establecidos de la siguiente manera:

Victoria – Tigre: primero 6:46 / último 22:29

Retiro – Tigre: primero 6:40 / último 21:38

Retiro – Victoria: primero 6:40 / último 22:07

Victoria – Retiro: primero 6:12 / último 21:10

Tigre – Retiro: primero 6:55 / último 20:53

Estos cambios impactan tanto en quienes inician su recorrido en la capital como en los que lo hacen en las cabeceras de la zona norte del Gran Buenos Aires.

Ajustes en los ramales Mitre y Suárez

En cuanto al ramal Retiro – José León Suárez / Bartolomé Mitre, el servicio estuvo interrumpido entre el sábado 13 y el lunes 15 de septiembre por trabajos en la zona de vías.

Desde el martes 16 y hasta el jueves 18, los horarios se ajustarán de la siguiente forma:

Belgrano R – Bartolomé Mitre: primero 5:31 / último 22:50

Retiro – Bartolomé Mitre: primero 7:03 / último 21:46

Bartolomé Mitre – Belgrano R: primero 6:18 / último 21:47

Bartolomé Mitre – Retiro: primero 6:52 / último 21:17

Belgrano R – José León Suárez: primero 5:49 / último 23:40

Retiro – José León Suárez: primero 6:54 / último 22:10

José León Suárez – Belgrano R: primero 4:43 / último 22:15

José León Suárez – Retiro: primero 6:00 / último 21:18

De esta manera, los pasajeros de los ramales Mitre y Suárez también deberán prever sus traslados con mayor antelación para evitar inconvenientes.

Obras y mejoras en la línea Mitre

La empresa estatal remarcó que las modificaciones responden a obras de renovación de vías, fundamentales para garantizar un mejor servicio y reforzar la seguridad de los recorridos.

Los trabajos forman parte de un plan más amplio que contempla la modernización de la infraestructura ferroviaria en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con el objetivo de reducir demoras y ofrecer mayor confort a los usuarios.

Si bien los cambios horarias representan un desafío para los pasajeros en sus rutinas diarias, las autoridades sostienen que estas obras permitirán un servicio más confiable en el mediano plazo.