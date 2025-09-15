Lionel Messi y su Inter Miami intentarán cobrarse un poco de revancha este martes cuando reciban al Seattle Sounders de Pedro De la Vega, equipo que los goleó 3-0 en la final de la Leagues Cup el 31 de agosto pasado y le arrebató un nuevo título al astro rosarino.

El equipo dirigido por Javier Mascherano no la viene pasando del todo bien en la liga estadounidense y cada vez tiene menor margen de error para lograr la clasificación directa a los playoffs. Por el momento, habiendo jugado 26 de las 34 fechas de la fase regular, se ubica 8º en la Conferencia Este de la MLS y está clasificando a una fase previa. De todos modos, como tiene entre dos y tres partidos menos que el resto, de ganar este martes desde las 20:30 (Apple TV) como local podrá avanzar hasta el quinto puesto.

Por el lado de Messi, el crack viene de llevarse varios señalamientos en la derrota del fin de semana por 3-0 en Charlotte. Esto se debe a que el capitán tuvo un penal cuando la historia estaba empatada, pero optó por picar su definición y el arquero le adivinó la intención.