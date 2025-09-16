Newell’s viajó a noche a San Luis y esta tarde realiza el último entrenamiento previo al partido de los cuartos de final de Copa Argentina ante Belgrano. Cristian Fabbiani no dio señales del equipo titular pero hay dos jugadores con chances de volver: Luciano Herrera y Darío Benedeto (en la foto). Las entradas se venden en el Coloso desde las 11 de la mañana, aunque mañana en el estadio también habrá expendio de localidades para los hinchas rojinegros.

El partido más relevante que le queda a Newell’s por jugar es el que afrontará mañana con Belgrano en Villa Mercedes. Estará en juego el pase a semifinales de Copa Argentina, instancia a la que nunca llegó el club leproso. Newell’s viene de vencer a Atlético Tucumán en el Coloso por el torneo Apertura, aunque el rendimiento del equipo mostró escasa evoluación a lo que venía haciendo.

Es por eso que el técnico evaluará hasta último momento variantes en la formación. Herrera será titular si se muestra en plenitud física. Viene de superar una lesión muscular y recién ayer inició trabajos al ritmo de sus compañeros. Benedetto, en cambio, no encontra continuidad por sus reiterados problemas musculares pero Fabbiani pretende incluirlo mañana desde el primer minuto. El plantel entrenó ayer por la tarde en Bella Vista y quedó concentrado para iniciar el traslado en micro a San Luis.

Las entradas para acompañar al rojinegro a San Luis se venden hoy de 11 a 18 en el Coloso del Parque. Las generales tienen un costo de 35 mil pesos y las plateas 60 mil. la atención es en Puerta 6 del estadio y el expendio es abierto para el público en general. Los rojinegros dispondrán de poco más de 12 mil localidades en el Estadio Unico de San Luis, al igual que los cordobeces. La organización confirmó también la venta de entradas mañana en la cancha de 11 a 17. El partido comenzará a las 18 y será televisado por TyC Sports.