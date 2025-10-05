Gimnasia de Mendoza dependía de sí mismo y no defraudó. Ganó su partido como local ante Defensores de Belgrano y terminó como líder de la Zona B de la Primera Nacional, por lo que jugará la final por el ascenso -día, horario y sede a confirmar- ante Deportivo Madryn, dueño de la A con una fecha de anticipación.

El gol del triunfo mendocino lo marcó el volante Fermín Antonini a los 75 minutos para darle tranquilidad a los dirigidos por Ariel Broggi, que sobrevivieron a un cierre irregular de torneo en el que sufrieron mucho en condición de visitante (dos empates y tres derrotas en los últimos cinco juegos), compensando con cinco éxitos seguidos de local.

El Lobo (63 puntos) era uno de cuatro clubes que llegaban a la última fecha con chances de ser primero. Segundo quedó Estudiantes de Río Cuarto (60), que hizo su parte y superó 2-1 a Central Norte en Salta, pero no se le dio el resultado que necesitaba en Mendoza. Tercero fue Estudiantes de Buenos Aires (59), que no pasó del 1-1 en su visita a Mitre de Santiago del Estero. Mientras que cuarto quedó Deportivo Morón (58), que luego de un viaje accidentado para visitar a Chaco For Ever (parte del plantel se perdió el vuelo), también empató 1-1.

Así las cosas, también se definieron los cruces del Reducido por el segundo ascenso (vale recordar que el perdedor de la final Madryn-Gimnasia pasará a jugar la segunda fase):

Atlanta-Chaco For Ever

Estudiantes de Río Cuarto-Patronato

Tristán Suárez-Agropecuario

Estudiantes de Buenos Aires-Deportivo Maipú

Gimnasia y Tiro de Salta-Temperley

Morón-San Martín de Tucumán

Gimnasia de Jujuy-San Miguel

Mientras tanto, el que se quedó afuera de todo fue Chacarita (49), que tuvo un cierre de torneo para el olvido (10 sin ganar) y repleto de polémicas. El Funebrero debía triunfar en su visita a Gimnasia de Jujuy, pero se llevó un 0-2 en contra y encima sufrió la expulsión de Alejandro Rébola a los 17 minutos por un piñón insólito. Tampoco se le dieron los resultados que necesitaba ya que tanto Temperley (55), Agropecuario (54) y Chaco For Ever (53) ganaron sus partidos.

En cuanto a los descensos, ya estaban definidos de antemano: perdieron la categoría Arsenal de Sarandí, Alvarado de Mar del Plata, Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos de Zárate.