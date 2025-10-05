Israel y Hamas negociarán en Egipto la liberación de rehenes y una tregua en la Franja de Gaza. Mientras que el grupo islamista pidió este domingo un acuerdo inmediato de intercambio de rehenes por prisioneros antes de que empiecen las negociaciones para poner fin la guerra que este martes cumple dos años desde su comienzo, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que Hamas se enfrenta a la "aniquilación total" si se niega a ceder el control del enclave, como estipula su plan de paz para poner terminar al conflicto.

Rumbo a las negociaciones

Un responsable de Hamas dijo que el grupo está muy interesado en alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra e iniciar inmediatamente el proceso de intercambio de rehenes por detenidos palestinos. "Subrayamos ante los mediadores la necesidad de que Israel suspenda todas las operaciones militares en el conjunto de la Franja de Gaza, cese todas las actividades aéreas, de reconocimiento y los sobrevuelos de drones y se retire del interior de Ciudad de Gaza", señaló este responsable a la agencia de noticias AFP bajo condición de anonimato. "Al mismo tiempo, Hamas y las facciones de la resistencia pondrán fin a sus operaciones militares", agregó.

El jefe negociador de Hamas, Jalil Al Hayya, llegó este domingo a Egipto para encabezar la delegación que iniciará negociaciones indirectas con Israel, anunció el movimiento islamista palestino.

El viernes, Hamas se declaró dispuesto a liberar a todos los rehenes en el marco del plan de Trump, anunciado el 29 de septiembre, y a iniciar negociaciones inmediatas para ultimar los detalles. Trump llamó entonces a Israel a detener inmediatamente sus bombardeos en Gaza, pero el ejército israelí prosiguió sus ataques, causando el sábado cerca de 60 muertos, según la Defensa Civil local.

"Aniquilación total"

Preguntado en una entrevista vía mensaje de texto sobre cuáles serían las consecuencias si Hamas insiste en mantenerse en el poder en el enclave, Trump respondió con un escueto: "¡Aniquilación total!". Sobre el compromiso del grupo islamista, el mandatario indicó que "solo el tiempo dirá".

En el intercambio de mensajes, ocurrido antes de que Trump anunciara que Israel acordó una línea inicial de retirada de sus posiciones en la Franja, el presidente estadounidense afirmó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está de acuerdo con suspender los bombardeos y apoya su visión para el devastado enclave.

Trump indicó que pronto tendría más claridad de las intenciones de Hamas, y añadió que espera que se haga realidad su propuesta de alto el fuego en Gaza. El presidente estadounidense ya había advertido a Hamas el sábado de que no tolerará demoras que puedan poner en peligro el acuerdo de paz en Gaza.

Este domingo, el mandatario insistió en que este "es un gran acuerdo para Israel, para todo el mundo árabe, el mundo musulmán y el mundo entero", en respuestas a la prensa en la Casa Blanca antes de partir a una celebración de los 250 años de la Armada estadounidense en la cercana Virginia.

La propuesta de 20 puntos de Trump contempla en una primera fase un intercambio de los 48 rehenes, vivos y muertos, por prisioneros palestinos, tras lo cual habría un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, donde más de 66.000 personas han muerto en casi dos años de guerra. El plan incluye la formación de un gobierno de transición para Gaza, supervisado por el propio Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair, además de la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo a lo que se opone el Gobierno israelí.

Acatar el plan de paz

Mientras que Hamas ha exigido negociar algunos puntos de la propuesta, Netanyahu respondió que el grupo palestino tiene que aceptar el plan en su totalidad. "Esperemos que podamos terminarlo por las buenas y no por las malas", dijo en una entrevista concedida al canal de noticias Euronews, con sede en Francia.

El político israelí también se mostró muy crítico con los líderes europeos, ya que la reciente oleada de reconocimientos del Estado palestino en respuesta a la masacre y la crisis humanitaria en Gaza ha sido, según él, una "recompensa definitiva a Hamas tras la mayor masacre contra judíos desde el Holocausto", en referencia a los atentados de 2023 en Israel, dónde murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas.

"Europa ha cedido ante el terrorismo de Hamas y ante la propaganda", en referencia a la información que publican los medios internacionales sobre la catástrofe humanitaria en el territorio palestino, donde se calcula que han muerto unos 66.000 palestinos en dos años de guerra.

Mientras tanto, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) insistió en sus pedidos de un alto el fuego en la Franja, donde aseguró que en estos años de ofensiva israelí se ha desgarrado toda humanidad. Sarah Avrillaud, jefa de la subdelegación del CICR en Gaza, precisó en un comunicado que miles de palestinos han sido separados de sus familias y que muchos siguen desaparecidos, mientras que escasea el agua potable en la Franja y la presencia de servicios médicos. Israel ha bombardeado de forma sistémica hospitales y centros médicos en el enclave, dejando operativos de forma parcial a un tercio de ellos, según datos de OCHA.