En un laboratorio de la Universidad de Zhejiang, en el este de China, un equipo de científicos acaba de dar un paso que podría cambiar la manera en que se tratan las fracturas óseas. Se trata de Bone 02, un gel adhesivo que promete reparar huesos en apenas tres minutos, sin necesidad de cirugía invasiva ni placas de metal.

La inspiración para Bone 02 vino directamente de la naturaleza. Los científicos chinos observaron cómo las ostras se aferran con fuerza a los puentes bajo el agua y decidieron trasladar esa capacidad de adhesión al tratamiento de fracturas óseas. El resultado es un gel biodegradable que puede mantener unidos los huesos rotos incluso en un entorno cargado de sangre, explicó Lin Xianfeng, líder del equipo y cirujano ortopédico asociado del hospital Sir Run Run Shaw.

Hasta ahora, Bone 02 se probó en más de 150 pacientes con excelentes resultados . El producto une los huesos con gran fuerza y podría reemplazar algunos implantes metálicos, reduciendo además riesgos como infecciones o reacciones adversas.

El procedimiento es muy rápido: en varios ensayos, las fracturas se estabilizaron en solo tres minutos. Además, el adhesivo se absorbe de manera natural a medida que el hueso se recupera, evitando la necesidad de una segunda cirugía. En la práctica clínica, esto se traduce en menos tiempo en quirófano, menor dolor para los pacientes y una recuperación más ágil.

Hasta ahora, los tratamientos tradicionales solo estabilizaban las fracturas sin pegar realmente los huesos. Bone 02, en cambio, combina biología e ingeniería para ofrecer una solución rápida y efectiva, que entusiasma a médicos e investigadores.

