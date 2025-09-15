El gobernador Axel Kicillof no insistirá con el proyecto que había enviado a la Legislatura el 7 de mayo que incluía como punto principal un pedido de endeudamiento. Cruzada por la campaña, la iniciativa no tuvo demasiados avances y ahora el equipo económico trabaja en los lineamientos del Presupuesto 2026, como así también de la Ley Impositiva y de otro pedido de financiamiento con el objetivo de lograr aprobar el paquete completo.

Entre otros puntos, el proyecto que había enviado al Senado reclamaba la autorización para tomar deuda por el equivalente a 1.045 millones de dólares y para la emisión de Letras del Tesoro por el equivalente en pesos a 250 millones de dólares.

“Nuestra ley va a ser una ley de Presupuesto, que incluye también las necesidades de financiamiento para el año entrante. El proyecto que está ingresado a la Legislatura es un proyecto del que solicitaron el endeudamiento que correspondía a este año”, dijo el ministro de Economía, Pablo López, ante la consulta de Buenos Aires/12.

En ese orden, el funcionario recordó que en aquel proyecto de ley que él fue a defender al palacio legislativo tenía que ver con “recuperar las leyes que no se aprobaron a fin del año pasado” como así también “algunas cuestiones que consideramos considerábamos y seguimos considerando importantes para este año”, por lo que subrayó que se trata de “cosas distintas”.

“El proyecto que está en la Legislatura involucra un periodo de endeudamiento que tiene que ver con centrales de gobernación fiscal, en la ley del Presupuesto vamos a incluir ahí las necesidades de financiamiento para el año entrante”, ratificó.

En otro punto, si bien se analizarán las definiciones y la letra chica de la propuesta de Presupuesto a nivel nacional, el funcionario de Axel Kicillof dijo que ya se trabaja sobre ejes puntuales.

“El énfasis que siempre marcamos tiene que ver con la obra pública, la inversión pública que la provincia necesita”, señaló López a este medio. “Nosotros hicimos un gran esfuerzo durante todos estos años por incrementar en primer lugar la inversión pública de la provincia, teníamos una provincia que destinaba menos del 4 por ciento del presupuesto a obras en toda la provincia y hemos podido elevar ese número a niveles entre un 6 y un 7 por ciento, que es un asunto muy significativo”, destacó.

Acto seguido, marcó que eso se pudo sostener “aún en las condiciones tan complejas que fueron las de este año y el año pasado” y que la pretensión es “seguir así”, al tiempo que marcó que además de infraestructura, la ley de leyes tendrá como puntos centrales a salud y educación.

Según las estimaciones del Gobierno bonaerense, es probable que el texto recién ingrese en octubre y comience a debatirse luego de las elecciones. Ahora restará saber cuál es la estrategia legislativa que aplicará el Poder Ejecutivo que, como el año pasado, tendrá como interlocutora con la Legislatura a la secretaria General de Gobierno, Agustina Vila.

Al interior de Fuerza Patria hay opiniones diversas sobre la conveniencia de intentar aprobar el paquete de leyes con la conformación actual de la Legislatura o si es mejor esperar a que pase el 10 de diciembre.

Si bien desde el 10 de diciembre el oficialismo tendrá quórum propio en el Senado bonaerense y en la Cámara de Diputados seguirá siendo la primera minoría, requerirá alcanzar la mayoría simple (es decir, la mitad más uno que son 47) para dar el visto bueno a los proyectos y de los dos tercios de los presentes en el caso del endeudamiento.

Pasado el 10 de diciembre, la Legislatura quedará fuertemente polarizada entre dos grandes espacios: Fuerza Patria, que tendrá 24 en el Senado y 39 en Diputados; y La Libertad Avanza que tendrá al menos un bloque de 11 legisladores en la Cámara alta y de 30 en la baja, si es que se mantiene en un mismo espacio con el PRO.