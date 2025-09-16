La Selección Argentina de Vóley venció a Corea del Sur en el segundo partido del Mundial y lidera su zona. FranciaArgentina derrotó a Corea del Sur en el segundo partido del Mundial y lidera su zona. Francia perdió contra Finlandia. El conjunto albiceleste quedó a un paso de clasificar a los octavos de final.

Los dirigidos por Marcelo Méndez sumaron una nueva victoria en la Copa que se juega en Filipinas. Pero la clasificación quedó en suspenso hasta la última fecha de la fase de grupos.

El triunfo fue 3-1 (25-22, 23-25, 25-21 y 25-18) contra Corea del Sur, con el saque y el bloqueo como grandes aliados del equipo, en un tercer y cuarto set que tuvo una Argentina indomable.

Pablo Kukartsev fue el goleador albiceste con 21 puntos, seguido por Luciano Vicentin con 20.

La marca de Kukartsev es histórica, y solo la habían conseguido Marcos Milinkovic y Facundo Conte. Además, por ahora, es uno de los máximos anotadores del torneo.

Con este resultado, la Selección tendrá su definición de fase de grupos el próximo jueves a las 7am cuando enfrente a Francia, bicampeona olímpica.

Un triunfo contra los europeos será el pase directo a la siguiente instancia.

La victoria de Finlandia sobre Francia (3-2) condiciona a la Selección a ganar contra los galos para tener su pasaje asegurado y no depender de otros resultados.

Por lo pronto, este triunfo le permite una buena posición en la zona C, en un Mundial de resultados inesperados.

Polonia, Países Bajos, Estados Unidos, Bulgaria, Turquía y Canadá ya se metieron en los octavos de final. Japón, cabeza de serie y quinta en el ranking, fue la sorpresa al quedar eliminada. Italia, vigente campeona, es la favorita. Y ya viene de consagrarse en la Copa Mundial femenina.

La final será el domingo 28 de septiembre.

