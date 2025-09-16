Este martes, el mundo del cine despide a uno de sus grandes: Robert Redford ha fallecido a los 89 años en su hogar en Utah, Estados Unidos. Actor, director, productor y fundador del Festival de Cine de Sundance, Redford dejó una huella imborrable en la industria cinematográfica.

Su carrera incluye interpretaciones memorables, desde Paul Bratter en Descalzos por el parque hasta Bob Woodward en Todos los hombres del presidente. Redford no solo fue un ícono de su época, sino que también utilizó su influencia para promover el cine independiente.

La vida y carrera cinematográfica de un ícono

Robert Redford nació en 1936 como Charles Robert Redford Jr. en Santa Mónica, California. Su trayectoria artística comenzó en la televisión en los años 60, pero alcanzó la fama a finales de esa década con Descalzos por el parque, junto a Jane Fonda.

En 1969, interpretó a Sundance Kid junto a Paul Newman en Dos hombres y un destino, lo que consolidó su reputación como actor. Sus colaboraciones con otras grandes figuras del cine a menudo resultaron en éxitos taquilleros, pero fue su capacidad para elegir papeles innovadores y emocionalmente complejos lo que realmente lo distinguió.

Más que un galán: el compromiso y la visión artística de Redford

Redford nunca se conformó con ser simplemente el galán por el que todos suspiraban. Asumió roles que requerían introspección y los complementó con su destreza como director y productor. En 1976, su papel en Todos los hombres del presidente, interpretando al periodista Bob Woodward en la historia del escándalo Watergate, se convirtió en una de sus actuaciones más memorables.

Con Tal como éramos, otro clásico junto a Barbra Streisand, exploró las tensiones entre el amor y los ideales políticos, demostrando una vez más su habilidad para aportar profundidad y sensibilidad a sus personajes.

Pero Redford no solo sobresalió frente a las cámaras. En 1980, fundó el Festival de Cine de Sundance, una plataforma para promover el cine independiente. Su impacto en el cine más allá de Hollywood es innegable, ya que brindó a cineastas emergentes la oportunidad de destacarse en un entorno que, de otra manera, carecería de distribución adecuada.

El legado detrás de la pantalla

El legado de Redford va más allá de sus logros visibles. Entre bastidores, ofreció oportunidades a narrativas que a menudo quedaban fuera del radar de las grandes producciones. Su trabajo como director en películas que exploraban complejidades humanas, como Gente como uno, demostró su capacidad para transmitir emociones genuinas en la pantalla.

Actuaciones posteriores, como en Todo está perdido, donde el diálogo es escaso pero la conexión emocional es palpable, mostraron su evolución hacia un arte más introspectivo. Además, participó en éxitos comerciales como Juegos de espías y en el Universo Cinematográfico de Marvel con Capitán América: El Soldado de Invierno.

Con la partida de Robert Redford, el cine pierde a una figura irreemplazable. Un visionario que eligió no seguir un único camino, sino explorar múltiples facetas y dejar una huella perdurable en cada una de ellas. Mientras el Festival de Sundance continúa, su espíritu de apoyo al talento emergente perpetúa su legado en la industria.

