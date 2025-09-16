El presidente de la Nación presentó su proyecto de Presupuesto 2026. Una pieza central de la política económica, que debería marcar el rumbo del país hacia la estabilidad y el crecimiento. Sin embargo, entre cifras fiscales y proyecciones macroeconómicas, hubo un silencio ensordecedor: ni una sola mención a la industria, a la producción, al trabajo ni a las pequeñas y medianas empresas.

Ese olvido no es menor. Las pymes no somos una nota al pie en la economía argentina. Somos el corazón productivo del país: representamos más del 90 por ciento del entramado empresarial, generamos cerca del 70 por ciento del empleo privado formal, y sostenemos miles de cadenas de valor a lo largo y ancho del territorio. Sin pymes no hay empleo, no hay producción, no hay desarrollo federal posible.

Mientras se habla de “estabilidad” y de “equilibrio fiscal”, la realidad del mundo pyme es muy distinta. Más de 15.000 empresas han cerrado sus puertas en los últimos meses, dejando en la calle a más de 250.000 trabajadores y trabajadoras. Y detrás de esos números hay historias concretas: fábricas familiares que bajan la persiana tras décadas de esfuerzo, talleres que ya no pueden sostener la luz encendida, comercios que no soportan la caída del consumo.

Sectores estratégicos como la metalurgia viven una recesión profunda. Empresas proveedoras de la industria automotriz trabajan a media máquina. Talleres de autopartes suspenden personal. La construcción, motor tradicional de la economía, arrastra a centenares de corralones, ladrilleras y aserraderos. La cadena alimenticia, que debería ser prioridad en un país productor de alimentos, se ve golpeada por costos en alza y una demanda interna deprimida.

Todo esto ocurre en silencio, sin ocupar la centralidad del debate público. Mientras tanto, el Gobierno habla de “eficiencia” y de “modernización”, pero olvida mencionar a quienes día a día ponen el hombro para sostener la economía real.

Un país no se estabiliza solo con planillas de Excel. La verdadera estabilidad requiere que las familias lleguen a fin de mes, que los trabajadores mantengan sus empleos, que las pymes puedan proyectar e invertir, que la industria tenga un horizonte de crecimiento. De lo contrario, lo que se presenta como “estabilidad” es apenas una foto congelada de la recesión.

La experiencia argentina es clara: cada vez que se marginó a la industria y a las pymes, la consecuencia fue la misma: desocupación, exclusión y más desigualdad. No se trata de elegir entre equilibrio fiscal o producción; se trata de construir un modelo que articule ambas cosas.

Las pymes somos empresas de carne y hueso. Somos panaderos, metalúrgicos, textiles, comerciantes, programadores, transportistas. Somos las empresas familiares que atraviesan generaciones, las que arriesgan capital propio, las que reinvierten cada peso que ganan en seguir produciendo.

Lo que pedimos es reglas de juego claras, financiamiento accesible, impuestos razonables y una política que reconozca nuestro rol central. Porque sabemos que, cuando las pymes crecen, crece la Argentina entera.

Nadie desconoce la gravedad de la crisis. Pero no hay salida posible dejando a las pymes fuera de la ecuación. Sin producción, sin industria, sin trabajo, cualquier presupuesto será solo un ejercicio contable, vacío de contenido social y económico.

Por eso, este es un llamado a todos: al Gobierno nacional, a los legisladores que deberán debatir el presupuesto, a los gobernadores y a los intendentes. El futuro de la Argentina depende de que pongamos en el centro a quienes producen y generan empleo.

* Industrial pyme.