El acceso al principal atractivo turístico de Perú, la ciudadela inca de Machu Picchu, se encuentra bloqueado hace 48 horas por el Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu y el gobierno peruano busca resolver el conflicto mientras evacúa a un número indefinido de turistas varados. Hasta el momento, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, confirmó que se pudieron asistir a unos 1400 turistas.

El bloqueo es sobre las vías del Inca Rail, el tren que conecta la ciudad de Ollantaytambo con la localidad de Aguas Calientes, al pie de las ruinas incas. El Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu reclama que una nueva empresa se haga cargo del transporte terrestre que lleva a los turistas desde Aguas Calientes hasta el sitio histórico, ubicado a solo 30 minutos montaña arriba.

Se trata de la empresa Consettur Machupicchu que, según informó la agencia AFP, continúa operando con licencia vencida, tras 30 años de servicio. Ante la consulta, la empresa no dio más detalles sobre su continuidad como operadora. Con el objetivo de que otra empresa tomo el control de este trayecto, el frente bloquea las vías del Inca Rail, el principal acceso a la ciudadela desde Ollantaytambo, con un servicio de micro para llegar desde Cusco.

La ministra León anunció para las próximas horas una reunión con las autoridades locales y los gremios en busca de una solución a las protestas. "Se ha reforzado la presencia de la policía para dar seguridad a la vía", señaló la ministra a la radio RPP

Patrimonio de la Humanidad desde 1983, Machu Picchu recibe un promedio diario de 4.500 visitantes, entre ellos un alto número de extranjeros, según cifras oficiales. A raíz de la protesta, al menos 2.300 visitantes quedaron varados, de los cuales 1.400 fueron sacados con la ayuda de la policía que despejó la ruta férrea la medianoche del lunes.

"Hemos coordinado el traslado de los pasajeros que se encontraban en la llaqta (ciudadela Machu Picchu). Llegamos a trasladar aproximadamente a 1.400 turistas", dijo León. De acuerdo con la funcionaria, otros 900 siguen varados. Las autoridades no han precisado el número de extranjeros afectados por las manifestaciones.

El Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu anunció el domingo una huelga indefinida hasta que entre a funcionar una nueva empresa de transporte terrestre. Los pobladores atravesaron rocas y troncos en varios tramos de la vía férrea, según dijo una fuente de la policía a la AFP.