El Gobierno nacional le puso el cartel de venta a la compañía encargada de operar las centrales nucleares del país. Según confirmó este martes el vocero oficial, se inició el proceso de privatización de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la firma encargada de la operación y mantenimiento de Atucha I, Atucha II y Embalse. Los trabajadores del sector advirtieron sobre la medida: pone en riesgo la soberanía y entrega "el patrimonio estratégico de la Nación por un apuro fiscal".

La normativa -enmarcada en la Ley Bases- autoriza el remate del 44 por ciento de las acciones en un solo bloque, a través de una licitación pública nacional e internacional, según informó el portavoz Manuel Adorni, en conferencia de prensa. El Estado mantendrá el control mayoritario y el decreto para formalizar el proceso se publicará en los próximos días.

"NA-SA garantiza, con estándares internacionales de seguridad, cerca del 9 por ciento de la electricidad que consumimos a un precio accesible. Es superavitaria y estratégica: sostiene trabajo calificado, industria nacional, ciencia, tecnología y capacidades de ingeniería únicas en la región y en el mundo", detallaron desde la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (Apcnean) en un comunicado.

Como pieza clave del sector energético nacional, la transferencia de gran parte del capital podría significar la cesión total del funcionamiento de las operadoras. “Argentina puede diseñar y construir centrales nucleares de 600 MW, con tecnología de agua pesada y uranio natural, y capacidad para fabricar su combustible. La ciencia nuclear tiene numerosas aplicaciones médicas y hemos exportado varios reactores de producción de radioisótopos medicinales a distintos países del mundo”, afirmaron desde el Foro Economía y Trabajo, quienes consideraron además que el Ejecutivo cumple de esta manera con un deseo de embajadas extranjeras.

El grupo, que entre otros integran Ricardo Aronskind, Gabriel Barceló, Noemí Brenta, Roberto Feletti, Felisa Miceli y Eduardo Berrozpe, señaló el peligro de incluir capital privado, porque la gestión termina adoptando políticas rápidas en beneficio de los financistas. “Pueden cambiar el proveedor de combustible nuclear, un producto de ingeniería muy compleja que hoy en día se fabrica localmente, para someternos a un esquema de dumping de un proveedor transnacional”, ejemplifican.

La tecnología nuclear "no es un privilegio" sino una “política de Estado que hace más de 70 años mejora la calidad de vida de las familias e impulsa a la industria argentina con energía segura y siempre disponible", subrayó Apcnean.

El Gobierno, en cambio, pone el acento sobre las “pérdidas económicas” que genera Nucleoeléctrica, mientras le pasan elefantes por delante: alquilan dólares para sostener una bicicleta financiera sin parangón, con la destrucción del tejido productivo y de los ingresos como contraparte principal.

“Durante 2023, NA-SA recibió transferencias de capital no reintegrables por parte del Estado Nacional por un valor de 700 millones de pesos (aproximadamente 2 millones de dólares a noviembre de ese año). En 2024, en cambio, no recibió ninguna transferencia, lo que marca un cambio en la política de financiamiento hacia un modelo de mayor participación privada”, afirmó la gestión de La Libertad Avanza.

La timba por sobre todo

La desesperación por obtener divisas y sostener el precio del dólar hasta las elecciones de octubre puso otra vez en la escena a las compañías “privatizables”. Lejos de la defensa soberana de los recursos y del beneficio de la comunidad, la gestión libertaria privilegia la ruleta financiera.

Para el sindicato, la medida "no va a mejorar la vida de la gente, sino que incentivaría a que se incremente la tarifa hasta igualar a la del mercado, pagando los ciudadanos esta diferencia para acrecentar la rentabilidad de un privado".

En este sentido, recordó que Milei traspasó a manos extranjeras IMPSA, "una metalúrgica nacional centenaria y protagonista de los desafíos del sector nuclear, cuya venta no benefició en ningún aspecto al pueblo argentino".

La entrega de NA-SA se suma al deterioro general del sector. "El subsecretario de Reforma del Estado Alejandro Tamer, funcionario de Federico Sturzenegger, desembarcó en la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para auditar las dotaciones de ambas instituciones" y "su paso por otros organismos concluyó con una reducción de estructura organizativa y de personal", indicaron los trabajadores.