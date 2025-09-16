El Gobierno anunció la ampliación de una Letra del Tesoro vinculada al dólar que será acompañada con un canje de deuda con el Banco Central por 2500 millones de dólares. En el Palacio de Hacienda empiezan a cambiar reglas de juego y buscan con distintas medidas intentar contener el salto de las expectativas de devaluación y la volatilidad de precio de los bonos. Durante este martes se conoció que el Banco Central tendrá la posibilidad de duplicar la cantidad de intervenciones que puede hacer en el mercado de dólares futuros. A su vez, a finales de la semana pasada se había avalado una medida para evitar que las agencias de bolsas realicen operaciones que puedan agregar presión a la compra de los dólares financieros.

En el detalle de los anuncios del gobierno para canjear deuda entre el Tesoro y el Banco Central, se conoció que habrá una ampliación de la “Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 31 de octubre de 2025” (LELINK D31O5), el monto de la ampliación será el necesario para la operación de conversión y no podrá superar un valor nominal original de 2500 millones de dólares.



En paralelo, se aprobó una operación de conversión con el Banco Central y, en esta transacción, la entidad entregará sus tenencias de la “Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 30 de septiembre de 2025” (LECAP S30S5) a cambio de la LELINK D31O5 ampliada. La operación se encuadra en la autorización que posee el Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas de Administración Financiera para emitir Letras del Tesoro para dar cumplimiento al programa financiero del ejercicio 2025.



Por su parte, durante la jornada circuló que el Banco Central podrá seguir ampliando su intervención en los mercados de dólar futuro. A través de un comunicado Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) dispuso ampliar los límites y las condiciones para operar en los contratos de futuros del dólar.



Para el Banco Central, se fijó un límite inicial de 6 millones de contratos, ampliable hasta 12 millones si el esquema de márgenes lo permite. Entre los puntos claves de la normativa se estableció que el cupo máximo por agente es hasta 100.000 contratos o 30 por ciento del interés abierto, lo que sea menor, y que el margen inicial por contrato es de 132.800, con un factor de ajuste mensual del 0,05.



BYMA también anunció que se reserva el derecho a modificar cupos, exigir garantías adicionales o cerrar posiciones si lo considera necesario. Esta información fue replicada por una agencia de bolsa, en la que explicaron que "BYMA autoriza al Banco Central a ampliar posición de futuros de 6 a 12 billones. Estimamos la posición corta actual en 7 billones entre ambos mercados".