Este martes se inauguró en la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) la muestra “40 años de democracia–40 Portadas de Página/12”, un recorrido por las tapas históricas del diario que reflejan cuatro décadas de vida democrática en Argentina. La exhibición, realizada en la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología, tuvo la presencia de estudiantes de distintas carreras y la participación del decano Xavier Ballart, quien acompañó al director general del Grupo Octubre, Víctor Santa María, en un recorrido por la exposición.

Ya desde su título, la muestra que ha pasado por la Universidad Complutense de Madrid, por el espacio cultural Matadero de Madrid y por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México) propone un recorrido por la historia argentina a través del diario. Esto incluye el cíclico devenir repetido como farsa y como tragedia de los períodos neoliberales. Pero también los momentos de ampliación de derechos, la lucha por conseguir esos derechos y los retrocesos actuales de lo conquistado, además de los hitos en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que se repasan gráficamente en este contundente viaje histórico, con el estilo de las tapas de Página/12.

Víctor Santa María, director general del Grupo Octubre y el decano Xavier Ballart.

Todo lo expuesto es el resultado de un trabajo que surgió en el marco de los 35 años de Página/12 en 2022, un proceso de selección a cargo del entonces director general del diario, Hugo Soriani, que primero tuvo la forma de una colección de libros que recorren las distintas gestiones de gobierno, desde el retorno de la democracia con Raúl Alfonsín hasta la presidencia de Mauricio Macri ("Tapas que hacen historia"). Y todo contado a través de las primeras planas de este diario, una selección de las cuales conforman la muestra en impresión ampliada.

La posterior mesa redonda “Comunicación y Democracia” organizada en la Universitat Autónoma de Barcelona fue abierta por el vicedecano Francesc Serra Massansalvador, quien dio la bienvenida en idioma catalán a los expositores y agradeció al Grupo Octubre por la realización de la muestra. Los panelistas Víctor Santa María, Leonardo Díaz Echenique (profesor argentino de Ciencias Políticas de la UAB) y Joaquín Soriani (economista, hijo de Hugo Soriani, co-fundador de Página/12) compartieron reflexiones sobre el rol del periodismo en la democracia.

Santa María destacó que “Página/12 nunca fue un medio apolítico. Su mirada periodística es crítica y con un faro bien definido: la defensa de la educación, la salud pública y los derechos ciudadanos, que el gobierno argentino actual está dejando de lado.”

A su turno, Joaquín Soriani remarcó la trayectoria en el diario del recientemente fallecido, Hugo Soriani: “Mi padre estaría orgulloso de estar aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona, presentando algunas de las 12.000 tapas que hizo desde el inicio del periódico. Sin duda, esto le recordaría su etapa de militante universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, antes de la dictadura.”

Con gran participación del público académico, el evento reafirmó el valor de la prensa escrita como espacio de memoria, crítica y compromiso democrático. El profesor Leonardo Díaz Echenique hizo un resumen del nacimiento de Página/12 en democracia y su desarrollo en paralelo a las presidencias argentinas, como marco para que el público entendiese las tapas.

Joaquín Soriani contó que, de alguna manera, fue testigo de cómo se gestaban esas tapas del diario y que su padre pasó 38 de sus 71 años --más de la mitad de su vida-- armando y haciendo esas tapas y luego eligiéndolas para que representasen de la mejor manera, los 40 años de democracia: "más aun, si se consideran sus 9 años preso, podría decirse pasó 38 de 62 años armando un diario que siempre le dio lugar, como él decía, ´a los nadies´, a las minorías, siempre buscando generar una visión crítica y ayudando a la sociedad a elaborar su propia opinión a partir de otro punto de vista, el único diario grande con una visión opuesta a los medios hegemónicos, algo fundamental para la democracia: la posibilidad de ver diferentes miradas y llegar a conclusiones propias".

Joaquín Soriani, el decano Xavier Ballart y Víctor Santa María

En el encuentro --donde rondó todo el tiempo la memoria de Soriani en paralelo a la proyección a futuro y la adaptación a las nuevas tecnologias-- se habló de la vigencia actual de los diarios y el valor de la firma de un periodista profesional que le pone su nombre --y su prestigio-- a un texto informativo o a un análisis, en tiempos de fake news y redes sociales donde cada persona pareciera ser su propio medio de comunicación. Un diario --digital e impreso-- puede marcar agenda temática a través de sus tapas. Y como medio, resulta fundamental para chequear información y diferenciarla de las fake news, ahora generadas incluso por IA. En los diarios reside la importancia de ir a buscar la fuente que chequea o refuta algo. Por eso no perderán vigencia nunca, desde el momento en que están por fuera del anonimato de la red y sus trolls. Incluso la vigencia del papel se mantiene desde el momento en que un periodista piensa muy bien lo que va a escribir porque, a diferencia de la web donde todo se puede borrar --o un tweet-- lo que está en el papel queda para siempre. Y eso ya tiene otro peso.