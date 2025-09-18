El intendente Pablo Javkin anunció un plan de ordenamiento y modernización del tránsito, que Incluye un nuevo sistema de semáforos inteligentes, actualiza el estacionamiento medido y cambia la disposición de boxes de motos en el área central. Con el objetivo de ordenar la circulación, el plan incorpora acciones atravesadas por el uso de nuevas tecnologías, en relación a la licitación de semáforos, quita el estacionamiento a 45° y propone nuevos boxes para motos.

“Son tres puntos. El primero es el nuevo sistema de semáforos, con semáforos adaptativos e inteligencia artificial y modificando todo el sistema de transmisión de datos a fibra óptica, que también es muy importante. Eso ya lo aprobó el Concejo y vamos a lanzar la licitación ahora”, anticipó el mandatario, acompañado por el jefe de Gabinete, Rogelio Biazzi, y por la secretaria de Movilidad, Nerina Manganelli.

Además, adelantó que en las próximas horas se enviará al Concejo el pliego del nuevo sistema de Estacionamiento Medido. “Vamos a un sistema sin parquímetros, 100% digital. Con información predictiva, es decir que la gente pueda saber dónde tiene un box libre e incluso poder predecir, producto de la información, cuál es el mecanismo de rotación en determinadas zonas y poder planificar su recorrido”, detalló.

Javkin aclaró que en el pliego no está previsto una ampliación del área en la zona que rige el estacionamiento medido, y resaltó: “Sí tenemos previsto el mecanismo de eliminar parquímetros, lo que nos daría la posibilidad de tomar medidas más específicas en áreas no centrales. Tenemos muchos centros comerciales con mucha ocupación fuera del área central y si hubiera posibilidad de que eso mejore, o si evalúa el centro que eso mejora, podríamos tomarlo también con otros centros comerciales. Lo que sí hacemos es que en lugar de tres zonas haya dos, para que sea más claro también el valor”. Además, se modifica el horario, que pasará a ser de 8 a 19.

Como tercer punto, indicó: “Estamos eliminando, desde el 1° de octubre, los estacionamientos a 45°, y vamos esas áreas tendremos estacionamiento paralelo al cordón. Eso va a mejorar mucho el flujo del tránsito”. Y amplió: “Vamos a eliminar lugares donde hoy está prohibido estacionar, que nos parece que pueden estar habilitados para estacionamiento paralelo al cordón".

Por último, Javkin informó que se incorporarán más de 2.400 lugares de motos en boxes de estacionamiento medido. “Este es otro problema que tenemos, como los boxes de estacionamiento medido tenían poco lugar para la moto, es muy habitual ver cómo las motos, salvo en dos o tres intersecciones, se acumulan arriba de la vereda. Eso lo estamos pintando para que empiece a regir y podamos tener más lugares de motos en el estacionamiento medido”, dijo.