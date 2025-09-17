Un suboficial del Batallón de Comunicaciones Satelitales 601 del Ejército podría ser juzgado por el presunto abuso de dos soldadas voluntarias que pertenecen a dicha unidad militar en la localidad bonaerense de City Bell. La fiscal Ana Russo, quien lidera la Fiscalía Federal Nº3 de La Plata, pidió que el suboficial acusado sea llevado a juicio oral y público por los delitos de incumplimientos de los deberes de funcionario público, abuso sexual gravemente ultrajante, amenazas coactivas y abuso de autoridad en perjuicio de las víctimas, conocidas como E.S.G. y L.E.B.

El primer caso

Según la acusación de Russo, el hombre imputado abusó de la primera víctima "en reiteradas ocasiones" entre noviembre de 2022 y febrero de 2023, lo que le costó una primera denuncia ante la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la Policía bonaerense y ante el Punto de Enlace de Género del mismo Batallón que compartían.

La fiscal platense destacó que los abusos se produjeron en el Interior de la Oficina de Comando de Servicio. Allí el suboficial habría tomado ventaja de su posición de autoridad para "levantarle la remera que llevaba puesta, tocarle los pechos, estirarle por detrás el pantalón para ver qué ropa interior tenía puesta e intentar besar su boca y cuello". Además Russo denuncia que el acusado realizó otros actos de abuso como "tocar su cola, colocar las manos en su cintura y empujarla contra él para que sintiera su pene erecto".

Sin embargo los maltratos sexuales no solo fueron físicos, si no que también tenía su versión virtual, ya que el acusado le pedía "fotos íntimas" a E.S.G. mediante Whatsapp. Todo esto era acompañado de amenazas como que "utilizaría su jerarquía para que la den de baja" si revelaba lo que ocurría cuando se veían en la oficina.

El segundo caso

Con respecto a L.E.B., el sindicado le propinaba "comentarios de contenido personal e íntimo", en palabras de Ana Russo. Además le expresó su intención de mantener relaciones sexuales, algo que fue rechazado por esta mujer.

Sin embargo, pese a la negativa de la segunda voluntaria, el suboficial apuntado también le escribía por la aplicación de mensajería a L.E.B. para ver "cómo se encontraba vestida en ese momento o la ropa interior que llevaba puesta". Al igual como con E.S.G., el suboficial le insistía con que "si se enteraba que ella le contaba a alguien sobre los episodios referidos", haría "un movimiento brusco" para quitarla del Batallón.

Ana Russo también demostró en su solicitud de enjuiciamiento que el hombre denunciado tiene antecedentes de abuso sexual contra una adolescente de 14 años, por lo que estuvo detenido entre 2009 y 2011. Por último, la fiscal detalló que esta causa se incluye dentro de un espacio de notoria desigualdad estructural entre hombres y mujeres, y en un contexto de marcada desigualdad de género.