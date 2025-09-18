Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este jueves.
Caen los bonos, sube el riesgo país
Los bonos de la deuda pública continúan desplomándose y en el arranque de este jueves muestran caídas de entre 2% y 3%.
De esta forma, el Riesgo País apunta a superar en forma holgada los 1.200 puntos.
Por su parte, el dólar oficial abrió al mismo precio de cierre: $1.435/$1.485 y las primeras posturas en el mercado mayorista son en el techo de la banda: $1.474,5, mientras que se aguarda el comportamiento del mercado para determinar qué hará el Banco Central.
La cotización de apertura del dólar
El dólar oficial abrió a $1435 para la compra y $1485 para la venta.
Dolar: venden reservas para sostener el techo
El dólar mayorista quebró este miércoles el techo de la banda cambiaria y obligó al Banco Central a intervenir con una venta de 53 millones de dólares de las reservas para intentar frenar la corrida cambiaria. En detalle, el dólar mayorista terminó en 1474,50 pesos, mientras que otras cotizaciones como el contado con liquidación ya se ubicaron por encima de los 1500 pesos. Los bonos soberanos volvieron a desplomarse, sigue el derrumbe de acciones y el riesgo país se mantiene firme por encima de los 1200 puntos. La inflación mayorista dio un salto y encendió más alarmas.
Leé la nota completa
A cuánto cotiza el dólar hoy
El dólar oficial cotiza a $1435 para la compra y $1485 para la venta.
El dólar blue está a $1470 para la compra y a $1490 para la venta.