Caen los bonos, sube el riesgo país

Los bonos de la deuda pública continúan desplomándose y en el arranque de este jueves muestran caídas de entre 2% y 3%.

De esta forma, el Riesgo País apunta a superar en forma holgada los 1.200 puntos.

Por su parte, el dólar oficial abrió al mismo precio de cierre: $1.435/$1.485 y las primeras posturas en el mercado mayorista son en el techo de la banda: $1.474,5, mientras que se aguarda el comportamiento del mercado para determinar qué hará el Banco Central.