En medio de la crisis económica que azota al país, las pymes son las más afectadas . En este contexto de motosierra y ajuste, una fábrica de pastas ubicada en Villa Madero, despidió a 25 empleados sin indemnización y sin enviar los telegramas correspondientes.

Así contó la dramática situación el delegado gremial de la fábrica de pastas Vía Vespucci, Carlos Mesa, en diálogo con la 750: “El lunes a las 15 se hicieron presentes el dueño de la fábrica y su representante legal intimándonos a que firmemos una renuncia con una esperanza de incorporarnos en otra fábrica. Nosotros no firmamos”, señaló.

Según el trabajador, desde octubre del año pasado pagaban el sueldo “en dos veces, después en tres veces y el aguinaldo de diciembre lo pagaron en junio de este año”.

Los trabajadores se presentaron el lunes en su lugar de trabajo y sobre el final de la jornada los dueños se presentaron con sus abogados para comunicarles que a partir de este martes 16 no debían presentarse ya que bajaban las persianas para siempre, aunque con el detalle de que nunca enviaron el telegrama de despido.

“Nos dijeron que iban a cerrar la fábrica, que la situación no da para más. Nos dijeron que nos iban a reincorporar en otra fábrica de pastas pero nos pedían a cambio que firmáramos la renuncia”, denunció Mesa.

“A muchos compañeros les llegó el telegrama y a otros no. Mañana tenemos la conciliación obligatoria mediante el gremio, esperemos que (los dueños) se hagan presentes”, cerró el delegado.

Las pymes, esas grandes perdedoras

En poco más de un año y medio de gobierno libertario cerraron 15.000 empresas, según la información de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (Enac).

Este número coincide con otro: el cierre de 40 firmas por día: una verdadera masacre económica y social. “Las pymes son empresas propensas a crecer, no a achicarse, y ese potencial se está perdiendo ahora”, advirtió Cesar Guereta, dirigente de ENAC.