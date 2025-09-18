► JUEVES 18

Nonpalidece en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. A las 20.

Javier Malosetti y Piedad y Traición en Mr. Jones. Gorriti 5143. A las 21.

Law Pop en La Paz Arriba, Callao 1082. A las 21.

Tangology, Marcos Larrañaga Trío, Dema y el Maestro y Por Nocaut en el FACAFF 7, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. Desde las 20.

Juan Falú, Hugo Maldonado Barros y Mariano Agustino en Casa Cultural Pepe Noia, Brasil 444. Desde las 20.

José Saluzzi en la apertura del Festival Vinilo 2025, Café Vinilo, Estados Unidos 2483. A las 21.

Marisol Otero en el Auditorio Belgrano, Virrey Loreto 2348. A las 21.

Illuminate, África Bless y DJ Rasflek en Bocata Bar, Ramón Carrillo 2146, San Martín. Desde las 21.

Fatboy Slim en Bioceres Arena, Rosario. A las 22.

► VIERNES 19

Fonso y las Paritarias en La Fábrica, Fitz Roy 1245. A las 20.

Hilda canta Charly en el Auditorio Belgrano, Virrey Loreto 2348. A las 21.

Rosario Ortega en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. A las 19.30.

La Mocosa y Negro Gamboa en El Teatro Flores, Av. Rivadavia 7806. A las 20.

Anabel G. en Strummer Bar, Godoy Cruz 163. A las 21.

Tango Astral y Piwa La Piwa en el Centro Cultural Richards, Honduras 5272. A las 22.

Benito González, Buster Williams y Lenny White en Bebop Club, Uriarte 1658. Desde las 20.

Forest, Axel Noguera, Selene Erbes, Koiwa, Gr+R, Pampa Synths, Drogadope y Sofía Zeta en La Cigale, 25 de Mayo 597. Desde las 22.

Sandra Peralta y Leandro Caccioni en el Festival Vinilo 2025, Café Vinilo, Estados Unidos 2483. A las 21.

Fana Ponce en Makena, Fitz Roy 1519. A las 23.30.

Rondamón y DJ Rasflek en BDG Beer Garden, España 451, Lomas de Zamora. A las 21.

Árbol en XLR Club, Tribulato 449, San Miguel. A las 21.

Koino Yokan en el Teatro Botti, Int. Garrahan 349, General Rodríguez. A las 21.

Blair en el Teatro Opera La Plata, Calle 58 770, La Plata. A las 21.

Isla de Caras y Este verano no fui a la playa en Club TRI, XX de Septiembre 2650, Mar del Plata. A las 20.

Dancing Mood en Casa Rock, Córdoba 2580, Mar del Plata. A las 20.

Qenqo y Rockamperos en Galpón Beer, Av. Echeverría 427, Chivilcoy. A las 23.

Adrian Lacroix en Bioceres Arena, Rosario. A las 22.

► SÁBADO 20

Nathy Peluso presenta Club Grasa DJ Set, Alex Anwandter, Marttein x Juana Rozas, Zell, Vinocio y Cerounnno & Vinyltracker en el Festival Camping, Planetario de Buenos Aires. Desde las 15. Gratis.

Cuarteto de Nos, Blair y Percii en el Estadio Ferro, Av. Avellaneda 1240. Desde las 19.

Kumbia Queers y Pequeño Bambi en la Fiesta Peluche Tropipunk en Strummer Bar, Godoy Cruz 1631. A las 23.

La Mesa del Metal en Arkham Multiespacio, Moreno 1275. A las 20.

Ernesto Dmitruk Quinteto en Prez Jazz, Anchorena 1347. A las 20.45.

Manuel Medrano en el Teatro Ópera, Av. Corrientes 860. A las 21.

Benito González, Buster Williams y Lenny White en Bebop Club, Uriarte 1658. Desde las 20.

Contrarreloj, Luisina Mathieu-Amalia Escobar y Murga Lucente en el FACAFF 7, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. Desde las 20.

Sandra Mihanovich en el Auditorio Belgrano, Virrey Loreto 2348. A las 21.

Rainbow Ragas, Hernia y Tribu del Sur en Alimme, Virrey Olaguer y Feliú 3117. Desde las 21.

Daniel Raffo & King Size en Café Berlín, Av. San Martín 6656. A las 23.

Vientoveloz, Sobbrios y Los Discos de Saturno en Tabaco, Estados Unidos 265. Desde las 21.

Celeste Carballo en el ND Teatro, Paraguay 918. A las 21.

Luciana Jury en Espacio Utaki, Garibaldi 1675. A las 16.

Hernán Ríos y Facundo Guevara en el Festival Vinilo 2025, Café Vinilo, Estados unidos 2483. A las 21.

Jacken Lacar en Orange Bar, J. D. Perón 3330, San Martín. A las 21.

Tango & Roll en el Teatro Municipal, Manuel Castro 262, Lomas de Zamora. A las 20.

Mi-Zion, Okalacumba, Libra y DJ Rasflek en As Burger - Bettinotti 1141, Altos de Merlo. Desde las 21.

Horcas en La Tapera, Anchorena 125, Baradero. A las 20.

Lisandro Skar en Pez Volcán, Córdoba. A las 21.

Claudio Cardone en Buddhi La Cumbre, Córdoba. A las 21.

Ser, Los Caligaris, FMK, Ecko, Desakta2 y más en la Fiesta de la Primavera, Parque de Asistencia del Rally, Villa Carlos Paz, Córdoba. Desde las 16. Gratis.





► DOMINGO 21

Winona Riders, Buenos Vampiros, El Nota, Máze y Lagrimitas en el Festival Mutante, C Art Media, Av. Corrientes 6271. Desde las 17.

El Invierno de Morel en el Portal Teatro, Lavalle 3073. A las 19.

El Desarme Orquesta, Noctámbula y Umbrales Quinteto en el FACAFF 7, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. Desde las 20.

Maestro Reggae, Blue Mountain y DJ Rasflek en Temple Brewery, Panamericana KM 40.5, Del Viso. Desde las 19.





