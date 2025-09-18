La fuga de cerebros es una vieja conocida para los argentinos, que, en varios momentos de su historia, vieron a sus compatriotas partir en busca de mejores condiciones de vida. Pero ese no es el caso de la doctora en Biología e investigadora adjunta de Conicet, María Laura Mascotti, quien hace poco volvió a nuestro país para trabajae en el Instituto de Histología y Embiología de Mendoza (IHEM-UnCuyo), donde fundó un grupo de investigación en Bioquímica evolutiva con foco en el desarrollo científico nacional. Además, recientemente recibió el Premio Estímulo de la Fundación Bunge y Born.

En diálogo con la 750, Mascotti contó por qué decidió volver a la Argentina tras trabajar muchos años en los Países Bajos: "Siempre lo que subyace es que uno se formó acá, que este es su hogar, donde quiere que la familia crezca y se desarrolle. Yo me formé acá y quiero que mi país tenga mejor ciencia y contribuir a eso, al colectivo. Creo que eso está inherente en todos", reflexionó la investigadora del Conicet.

Consultada por la situación crítica que atraviesa el sector, respondió: "Lo vivo con mucha tristeza desde lo personal, me genera mucha angustia tener que explicar de nuevo por qué es importante la ciencia para un país y que existan dudas todavía de eso".

Y continuó: "Y me parece que las circunstancias no hacen más que ponerlo en relevancia, necesitamos formar a nuestra gente para tener opiniones fundadas, educadas, donde valoremos al otro, me parece que la construcción de la ciencia y la educación, lo que nos permiten hacer es tener mejores sociedades y crecer en ese sentido".

La sensación de inestabilidad permanente, aguantar y hasta replantearse completamente la vida que uno lleva son algunos de los sentimientos que la ganadora del Premio estímulo de la Fundación Bunge y Born describió como parte del panorama actual de los científicos cuyos salarios estiran para llegar a fin de mes.

Mascotti contó además que, cuando dejó los Países Bajos, Javier Milei había ganado las elecciones de 2023 y entre sus colegas muchos estaban sorprendidos por la victoria del candidato de La Libertad Avanza.

"Tengo un montón de colegas de Estados Unidos y ellos están viviendo una situación relativamente similar, digo relativamente porque en Estados Unidos la inversión en ciencia es otra, desde el Estado y la filantropía, y aún así ellos están sufriendo un montón esta situación que responde a un paradigma global", concluyó la doctora en Biología en Escuchá Página|12.