Se investigan las causas de la tragedia
Choque de trenes en España: ya son 42 los muertos por el accidente
Las autoridades advirtieron que “la crifa de fallecidos no es definitiva” y que es muy probable que haya más cadáveres entre los vagones.
20 de enero de 2026 - 18:43
Choque trenes España
Ya son 42 las víctimas mortales confirmadas
(EFE)
